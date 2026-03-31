Cómo conseguir entradas VIP para ver de cerca a Franco Colapinto con el Alpine de Fórmula 1 en Argentina
El evento histórico ofrecerá accesos exclusivos para ver a Franco Colapinto de cerca. Conocé cómo adquirir las codiciadas entradas VIP en Buenos Aires.
La fiebre por la máxima categoría del automovilismo mundial se traslada a las calles porteñas. El esperado evento, que tendrá como protagonista estelar a Franco Colapinto, permitirá a los fanáticos disfrutar del espectáculo desde ubicaciones privilegiadas. Se habilitarán sectores premium para vivir de cerca esta histórica exhibición deportiva.
Las comodidades de las entradas VIP y el Hospitality
El próximo 26 de abril de 2026, el barrio de Palermo (sobre Avenida del Libertador y Sarmiento) se convertirá en un vertiginoso circuito callejero de 2 kilómetros que tendrá al piloto argentino, con Mercado Libre como sponsor, como protagonista. Quienes busquen la máxima adrenalina y comodidad podrán adquirir los sectores exclusivos a la venta, que prometen elevar por completo la experiencia.
Entre los espacios más destacados se encuentra el Fan Zone, un sector que contará con variadas propuestas de entretenimiento, múltiples activaciones de marcas patrocinadoras y atractivos espacios interactivos. Además, estarán disponibles las Grandstands, gradas estratégicamente ubicadas que ofrecerán vistas únicas y despejadas de la pista para no perderse ni un segundo de los dos show runs oficiales.
Sin embargo, la verdadera joya del evento será el exclusivo espacio de Hospitality. Este sector VIP de lujo no solo brindará comodidades de primer nivel, sino que también ofrecerá Garage Tours con acceso directo a los Boxes. Esto permitirá a un grupo selecto de fanáticos observar de cerca el imponente monoplaza E20 de 2012 y sentir el rugir del motor Renault V8 a escasos metros de distancia.
IMPORTANTE: Cómo conseguir entradas gratis para ver a Franco Colapinto con el Alpine de Fórmula 1 en Argentina
Cuándo y dónde comprar las entradas VIP para ver a Franco Colapinto
La comercialización de los tickets contará con diferentes etapas para asegurar tu lugar en el histórico Road Show:
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Preventa exclusiva: Estará disponible a partir del 6 de abril a las 16:00 hs. Esta instancia será únicamente pagando con Tarjeta de Crédito Mercado Pago, con el beneficio de 3 cuotas sin interés.
Venta general: Comenzará el 7 de abril a las 16:00 hs. Se habilitarán todos los medios de pago, manteniendo la opción exclusiva de 3 cuotas sin interés para los usuarios de la tarjeta de Mercado Pago.
Las entradas generales y los distintos accesos VIP se podrán conseguir de manera online ingresando a la plataforma enigmatickets.com. Por otro lado, la organización aclaró que las consultas específicas para adquirir las experiencias más premium, como el Hospitality y los Garage Tours, deberán canalizarse a través de Bigbox Argentina.
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