Cómo conseguir entradas VIP para ver de cerca a Franco Colapinto con el Alpine de Fórmula 1 en Argentina

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Las comodidades de las entradas VIP y el Hospitality

El próximo 26 de abril de 2026, el barrio de Palermo (sobre Avenida del Libertador y Sarmiento) se convertirá en un vertiginoso circuito callejero de 2 kilómetros que tendrá al piloto argentino, con Mercado Libre como sponsor, como protagonista. Quienes busquen la máxima adrenalina y comodidad podrán adquirir los sectores exclusivos a la venta, que prometen elevar por completo la experiencia.