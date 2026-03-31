Cómo conseguir entradas gratis para ver a Franco Colapinto con el Alpine de Fórmula 1 en Argentina
El argentino Franco Colapinto hará historia al conducir un monoplaza por las calles de Buenos Aires. Conocé qué sectores serán de acceso libre.
El próximo 26 de abril de 2026, Franco Colapinto protagonizará un histórico Road Show a bordo de un monoplaza de Fórmula 1 del equipo BWT Alpine, marcando un hito sin precedentes para el deporte nacional luego de 14 años sin que un vehículo de estas características circule por la Ciudad de Buenos Aires.
Cómo ver a Franco Colapinto GRATIS en Buenos Aires
Para quienes se preguntan cómo conseguir entradas gratuitas, la excelente noticia es que no será necesario adquirir un ticket para disfrutar de la exhibición principal.
La organización confirmó que el circuito callejero de 2 kilómetros, que se montará sobre la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento, contará con un sector abierto y totalmente gratuito para el público. Quienes se acerquen a esta zona podrán presenciar los dos show runs oficiales sin costo alguno, viviendo de cerca la adrenalina del motor V8.
"Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico", expresó el piloto argentino, dedicándole el evento a sus fanáticos.
IMPORTANTE: Confirmado: Franco Colapinto hará una exhibición callejera en CABA
Venta de entradas: sectores exclusivos, Fan Zone y VIP
Para aquellos que deseen vivir una experiencia más inmersiva, el evento ofrecerá sectores pagos con comodidades adicionales. Se pondrán a la venta accesos para Fan Zone (con propuestas de entretenimiento y activaciones de marcas), Grandstands (gradas con vistas únicas de la pista) y espacios de Hospitality (que incluirán exclusivos Garage Tours con acceso a los boxes).
El cronograma oficial para comprar estos tickets es el siguiente:
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Preventa exclusiva: Comienza el domingo 6 de abril a las 16:00 hs, exclusiva pagando con Tarjeta de Crédito Mercado Pago (ofrece 3 cuotas sin interés).
Venta general: Se habilitará el lunes 7 de abril a las 16:00 hs con todos los medios de pago, manteniendo el beneficio de las 3 cuotas con la tarjeta mencionada.
Plataforma: Las entradas generales y VIP se podrán conseguir a través del sitio web enigmatickets.com. Por su parte, las consultas específicas para Hospitality y Garage Tours se gestionarán a través de Bigbox Argentina.
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