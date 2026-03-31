Cómo conseguir entradas gratis para ver a Franco Colapinto con el Alpine de Fórmula 1 en Argentina

Venta de entradas: sectores exclusivos, Fan Zone y VIP

Para aquellos que deseen vivir una experiencia más inmersiva, el evento ofrecerá sectores pagos con comodidades adicionales. Se pondrán a la venta accesos para Fan Zone (con propuestas de entretenimiento y activaciones de marcas), Grandstands (gradas con vistas únicas de la pista) y espacios de Hospitality (que incluirán exclusivos Garage Tours con acceso a los boxes).

El cronograma oficial para comprar estos tickets es el siguiente: