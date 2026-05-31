El emotivo mensaje del Centro de Control a la Selección en su viaje al Mundial: "Que este vuelo..."

La comunicación completa, que rápidamente se viralizó en las redes sociales, reflejó el sentir y el apoyo de millones de argentinos que sueñan con defender la corona obtenida en Qatar 2022: “Campeones del mundo, allá por el 2022 tuve la dicha de recibirlos cuando ingresaron al espacio aéreo argentino. Hoy, desde el Centro de Control, les deseamos un excelente viaje. Que este vuelo sea el comienzo de un nuevo sueño. Desde aquí, su país los estaremos alentando y soñando con ustedes”.