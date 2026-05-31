El emotivo mensaje del Centro de Control a la Selección en su viaje al Mundial: "Que este vuelo..."
La Albiceleste partió viaje hacia Estados Unidos con una parte del plantel y se prepara para los dos amistosos antes del arranque de la Copa del Mundo.
La ilusión argentina ya está en el aire. La Selección inició este domingo su viaje rumbo a Estados Unidos para disputar el Mundial 2026, partiendo en la madrugada desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a bordo del vuelo chárter AR1978. La delegación, encabezada por Lionel Scaloni, emprendió el viaje hacia Kansas City, una de las sedes de concentración del equipo.
Antes del despegue, se vivió uno de los momentos más especiales y emotivos de la partida cuando el Centro de Control Aéreo se comunicó directamente con la cabina para dedicarle unas palabras a los campeones del mundo.
La comunicación completa, que rápidamente se viralizó en las redes sociales, reflejó el sentir y el apoyo de millones de argentinos que sueñan con defender la corona obtenida en Qatar 2022: “Campeones del mundo, allá por el 2022 tuve la dicha de recibirlos cuando ingresaron al espacio aéreo argentino. Hoy, desde el Centro de Control, les deseamos un excelente viaje. Que este vuelo sea el comienzo de un nuevo sueño. Desde aquí, su país los estaremos alentando y soñando con ustedes”.
Los 18 futbolistas que ya vuelan hacia el Mundial 2026
En esta primera parte de la delegación viajaron 18 de los 26 futbolistas convocados por el director técnico. La lista de los jugadores que abordaron el chárter AR1978 la integran:
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Defensores: Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Valentín Barco, Leonardo Balerdi, Nahuel Molina y Cristian "Cuti" Romero.
Mediocampistas: Enzo Fernández, Giovani Lo Celso, Thiago Almada, Nico Paz, Exequiel Palacios y Leandro Paredes.
Delanteros: Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Nicolás González y José "Flaco" López.
Arquero: Gerónimo Rulli.
Tras arribar este domingo a Kansas City, los futbolistas se acomodarán en la ciudad a la espera del resto de las figuras que se sumarán directamente en el punto de encuentro por su cuenta: Emiliano "Dibu" Martínez, Juan Musso, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y el capitán Lionel Messi.
Con el plantel completo, el cronograma de la Selección de cara al debut mundialista continuará de la siguiente manera:
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Lunes 1º de junio: Inicio de los primeros entrenamientos oficiales en Kansas.
Sábado 6 de junio: Primer amistoso preparatorio ante Honduras en el Kyle Field de Texas.
Martes 9 de junio: Segundo encuentro amistoso frente a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de la Universidad de Auburn, Alabama.
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