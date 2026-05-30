Alarma en la Selección Argentina: Leandro Paredes está lesionado y es baja para los amistosos

Fuerte cruce de Fernando Zampedri y Leandro Paredes en la eliminación de Boca

La chispa se encendió cuando el delantero del conjunto chileno fue reemplazado cerca del final, y el mundialista argentino lo empujó y le dijo algo, para que se apure a salir. Lejos de achicarse, el goleador respondió con todo.

Para Zampedri, el condimento especial de su simpatía por el Millonario pareció jugarle a favor en la motivación, celebrando cada intervención con el alma en una cancha totalmente volcada en su contra. Por el lado de Paredes, la impotencia futbolística de ver cómo se escapaba el gran objetivo del año en su propia casa terminó de hacer estallar los ánimos.