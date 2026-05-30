Alarma en la Selección Argentina: Leandro Paredes está lesionado y es baja para los amistosos
Estudios médicos confirmaron la lesión tras las fuertes molestias físicas que el capitán de Boca tuvo ante Universidad Católica.
Leandro Paredes sufrió una distensión muscular en su isquiotibial derecho y quedó oficialmente descartado para los partidos amistosos de la Selección Argentina. Los estudios médicos confirmaron la lesión tras las fuertes molestias físicas con las que el capitán de Boca Juniors terminó disputando el partido ante Universidad Católica.
De esta manera, el volante central no formará parte de los dos partidos preparatorios en Estados Unidos que se jugarán el 6 de junio frente a Honduras y el 9 de junio frente a Islandia.
A pesar de la baja para la gira previa, los plazos de recuperación de una distensión le permiten llegar con lo justo al debut del Mundial 2026 el próximo 16 de junio ante Argelia, por lo que viajará igualmente con la delegación nacional para realizar la rehabilitación con los kinesiólogos de la Asociación del Fútbol Argentino.
El fuerte cruce entre Fernando Zampedri y Leandro Paredes en la eliminación de Boca
La Copa Libertadores sumó un nuevo capítulo de altísima tensión en Buenos Aires. En un partido vibrante que determinó la eliminación de Boca, las cámaras y las miradas no solo se quedaron con el festejo de Universidad Católica, sino también con un picante y fuerte cruce que tuvo como protagonistas a Fernando Zampedri y Leandro Paredes.
El delantero y goleador del conjunto chileno, confeso hincha de River, vivió el encuentro con las revoluciones al máximo en territorio hostil. Sobre el cierre del partido, con el resultado a favor de la Católica y la desesperación xeneize a flor de piel, Zampedri protagonizó un durísimo cara a cara con Paredes, el mediocampista central y referente del plantel de Boca.
Fuerte cruce de Fernando Zampedri y Leandro Paredes en la eliminación de Boca
La chispa se encendió cuando el delantero del conjunto chileno fue reemplazado cerca del final, y el mundialista argentino lo empujó y le dijo algo, para que se apure a salir. Lejos de achicarse, el goleador respondió con todo.
Para Zampedri, el condimento especial de su simpatía por el Millonario pareció jugarle a favor en la motivación, celebrando cada intervención con el alma en una cancha totalmente volcada en su contra. Por el lado de Paredes, la impotencia futbolística de ver cómo se escapaba el gran objetivo del año en su propia casa terminó de hacer estallar los ánimos.
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