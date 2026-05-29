La felicidad de Nicolás Otamendi por llegar a River, el club de sus amores: "Un sueño"

“Hoy tengo la oportunidad de ser todavía más feliz: de vestir estos colores, que todavía no los vestí; de representar a una institución como lo es River”, añadió el futbolista de 38 años, 16 de los cuales los pasó en el exterior en instituciones de primer nivel.

Con él, el Millonario tiene en el plantel dirigido por Eduardo Coudet un quinto campeón del mundo, sumado a Franco Armani, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella y Marcos Acuña, con dos de ellos (el propio Otamendi y Montiel) convocados por Lionel Scaloni para viajar a América del Norte.

Los clubes por los que pasó Nico Otamendi

Surgido de las inferiores de Vélez, hizo una importante carrera en las siguientes instituciones:

Vélez Sarsfield : 2007-10

: 2007-10 Porto (Portugal): 2010-14

(Portugal): 2010-14 Valencia (España): 2014-15

(España): 2014-15 Atlético Mineiro (Brasil): 2014 a préstamo

(Brasil): 2014 a préstamo Manchester City (Reino Unido): 2015-20

(Reino Unido): 2015-20 Benfica (Portugal): 2020-26

(Portugal): 2020-26 River Plate: 2026-27