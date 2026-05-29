La felicidad de Nicolás Otamendi por llegar a River, el club de sus amores: "Un sueño"
"Tengo la oportunidad de ser todavía más feliz: de vestir estos colores, que todavía no los vestí; de representar a una institución como lo es River”, expresó.
Como ya se informó, en las últimas horas se oficializó el arribo de Nicolás Otamendi a River Plate, integrándose al plantel de la institución de Núñez tras el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. “Es lo siguiente a un sueño”, expresó el jugador sobre su retorno al fútbol argentino.
El defensor y campeón del mundo con la Selección Argentina es un confeso hincha “millonario” y fue presentado este viernes en Núñez, firmando contrato en condición de libre desde el Benfica, con un acuerdo que se extenderá al menos hasta diciembre del año próximo.
Luego de la cita mundialista y un breve receso, "Ota" iniciará la pretemporada de cara a un exigente cierre de año, cuando River buscará protagonismo en la Liga Profesional y la Copa Sudamericana.
La felicidad de Otamendi al llegar al club de sus amores
Tras firmar el contrato, Nicolás Otamendi dijo que se trata de “lo siguiente a un sueño. La verdad que sí, estoy contentísimo de llegar al club del cual soy hincha”, expresó el central en declaraciones radiales.
“Hoy tengo la oportunidad de ser todavía más feliz: de vestir estos colores, que todavía no los vestí; de representar a una institución como lo es River”, añadió el futbolista de 38 años, 16 de los cuales los pasó en el exterior en instituciones de primer nivel.
Con él, el Millonario tiene en el plantel dirigido por Eduardo Coudet un quinto campeón del mundo, sumado a Franco Armani, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella y Marcos Acuña, con dos de ellos (el propio Otamendi y Montiel) convocados por Lionel Scaloni para viajar a América del Norte.
Los clubes por los que pasó Nico Otamendi
Surgido de las inferiores de Vélez, hizo una importante carrera en las siguientes instituciones:
- Vélez Sarsfield: 2007-10
- Porto (Portugal): 2010-14
- Valencia (España): 2014-15
- Atlético Mineiro (Brasil): 2014 a préstamo
- Manchester City (Reino Unido): 2015-20
- Benfica (Portugal): 2020-26
- River Plate: 2026-27
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