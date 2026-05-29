Nicolás Otamendi fue oficialmente presentado en River: cuándo se incorpora al equipo
Con 38 años y siendo campeón del mundo con la Selección Argentina, Otamendi llegó libre tras finalizar su vínculo con el Benfica de Portugal.
Tras varios idas y vueltas en la agenda de River, se oficializó el arribo de Nicolás Otamendi al club de Núñez. El defensor y campeón del mundo con la Selección Argentina, confeso hincha de la institución, fue presentado este viernes en Núñez, tras llegar condición de libre con un contrato que se extiende hasta diciembre de 2027.
Debido a que el defensor se encuentra concentrado para disputar la Copa del Mundo 2026 a partir del 11 de junio, su desembarco en el plantel ocurrirá luego de la cita mundialista. Tras un breve receso, "Ota" iniciará la pretemporada de cara a un exigente cierre de año, donde el Millonario buscará protagonismo en la Liga Profesional y la Copa Sudamericana. En este sentido, el Millo detalló: "Será nuevo jugador de River desde el 1 de julio de 2026".
La emotiva despedida de Nicolás Otamendi del Benfica
Otamendi cerró una etapa gloriosa de seis temporadas en el Benfica, donde fue capitán, multicampeón y se ganó el respeto unánime de los fanáticos europeos.
A través de sus redes sociales, el defensor dejó un mensaje cargado de nostalgia: "Seis años… y una vida llena de recuerdos. Hoy me toca despedirme de un club que significó muchísimo para mí. Acá creció como jugador, pero sobre todo como persona. Me voy con el corazón lleno de gratitud y orgullo por haber sido parte de un club tan grande. Aunque hoy toque decir adiós, estos colores van a estar conmigo para siempre".
A sus 38 años, el central surgido de Vélez Sarsfield regresa al fútbol argentino con una vigencia notable y un palmarés repleto de títulos en las ligas más competitivas del planeta:
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Vélez Sarsfield (2009 – 2010)
Porto (2010 – 2014)
Atlético Mineiro (2014)
Valencia (2014 – 2015)
Manchester City (2015 – 2020)
Benfica (2020 – 2026)
River Plate (2026 – Presente)
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