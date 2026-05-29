Nicolás Otamendi fue oficialmente presentado en River: cuándo se incorpora al equipo

A través de sus redes sociales, el defensor dejó un mensaje cargado de nostalgia: "Seis años… y una vida llena de recuerdos. Hoy me toca despedirme de un club que significó muchísimo para mí. Acá creció como jugador, pero sobre todo como persona. Me voy con el corazón lleno de gratitud y orgullo por haber sido parte de un club tan grande. Aunque hoy toque decir adiós, estos colores van a estar conmigo para siempre".

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A sus 38 años, el central surgido de Vélez Sarsfield regresa al fútbol argentino con una vigencia notable y un palmarés repleto de títulos en las ligas más competitivas del planeta:

Vélez Sarsfield (2009 – 2010)

Porto (2010 – 2014)

Atlético Mineiro (2014)

Valencia (2014 – 2015)

Manchester City (2015 – 2020)

Benfica (2020 – 2026)

River Plate (2026 – Presente)