"Es un fin de semana que está siendo bastante negro", resumió el piloto argentino, quien además lamentó el contraste respecto de la fecha previa: "Venimos de la mejor carrera del año para nosotros y no encontramos la performance". En la misma tanda también quedó afuera su compañero Pierre Gasly (12°), mientras que George Russell se quedó con la pole position con 1:22.079.