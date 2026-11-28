Franco Colapinto expuso los problemas de Alpine tras la clasificación en Qatar: "No va el auto"
El piloto argentino largará desde el puesto 14 y advirtió que el panorama para la carrera del domingo es complicado por la degradación.
Franco Colapinto expresó su frustración luego de quedar eliminado en la Q2 de la clasificación del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, donde finalizó en el puesto 14 con un tiempo de 1:23.659 y reconoció que Alpine no logró encontrar el rendimiento esperado en el circuito.
"Es un fin de semana que está siendo bastante negro", resumió el piloto argentino, quien además lamentó el contraste respecto de la fecha previa: "Venimos de la mejor carrera del año para nosotros y no encontramos la performance". En la misma tanda también quedó afuera su compañero Pierre Gasly (12°), mientras que George Russell se quedó con la pole position con 1:22.079.
Los problemas de equilibrio que describió Franco Colapinto
Al detallar las fallas del monoplaza, Colapinto apuntó a la falta de adherencia y al desequilibrio según el tipo de variante: "Tenemos poco grip adelante en las curvas rápidas, es un balance muy desconectado entre curva lenta y curva rápida, es muy distinto".
El argentino señaló que ni siquiera las modificaciones ensayadas a lo largo de las prácticas libres alcanzaron para revertir la situación: "Es complicado trabajar con el auto, cambiamos un montón de cosas en FP1, FP2, FP3, pero no va el auto", y admitió que están "demasiado lejos de lo que esperamos".
La advertencia por las paradas y los neumáticos para el domingo
De cara a la carrera del domingo, Colapinto anticipó un escenario exigente para Alpine debido a las dos paradas obligatorias y al desgaste de las gomas en pista.
"Intentaremos hacer lo mejor, pero viendo la degradación que tenemos no tiene la mejor pinta", concluyó el piloto argentino.
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