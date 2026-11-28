Franco Colapinto evitó un choque con Lance Stroll en Qatar y le hizo un gesto que dio que hablar
El piloto de Alpine debió esquivar al canadiense durante la tercera práctica libre en Lusail y dejó ver su bronca.
Franco Colapinto protagonizó un cruce de alta tensión con Lance Stroll durante la tercera práctica libre del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, cuando realizó una maniobra de emergencia para evitar un choque con el piloto de Aston Martin y luego le dedicó un gesto obsceno.
El incidente se produjo sobre el final de la FP3, mientras el representante de Alpine intentaba mejorar su marca en una vuelta rápida y se topó con el coche del canadiense a baja velocidad sobre la trayectoria ideal.
Cómo fue la maniobra límite y el gesto en Lusail
Al aproximarse a una de las curvas del circuito de Lusail, Colapinto debió levantar el acelerador y esquivar a Stroll para evitar un impacto, perdiendo la chance de completar su giro veloz.
Segundos después, cuando volvieron a cruzarse en pista, el piloto argentino levantó el dedo medio de su mano en señal de fastidio por lo sucedido.
Desde qué posición larga Franco Colapinto este domingo en el Gran Premio de Qatar
El piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto finalizó este sábado en el puesto 14° la clasificación del Gran Premio de Qatar, tras quedar eliminado en la Q2 con un tiempo de 1:23.659.
El oriundo de Pilar logró superar con lo justo el primer corte clasificatorio (16° en Q1 con 1:24.274), pero no pudo mejorar lo suficiente en la segunda tanda para meterse en la lucha por la pole position en el Circuito Internacional de Lusail.
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