El fastidio de Marcelo Gallardo con Juanfer Quintero en la jugada previa al empate de Lanús
El entrenador de River no pudo ocultar su enojo por una decisión del colombiano en el cierre del partido, que terminó en la acción donde el Granate igualó el marcador.
River se marchó con sabor amargo de su visita a Lanús en el marco la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Tenía el triunfo en el bolsillo tras el gol de Gonzalo Montiel, pero en la última jugada del encuentro apareció Rodrigo Castillo y decretó el 1-1 definitivo.
Más allá del resultado, lo que llamó la atención fue la reacción de Marcelo Gallardo en los segundos previos al tanto del local, cuando Juan Fernando Quintero fue protagonista de una decisión que disgustó por completo al entrenador. A falta de apenas un minuto para el cierre, Kevin Castaño tenía el balón controlado en la mitad de la cancha.
La jugada no parecía peligrosa, pero optó por un cambio de frente anunciado hacia Quintero. El colombiano no pudo imponerse en el duelo aéreo, perdió la pelota y la acción terminó en un avance que desembocó en el gol de Lanús. Gallardo, al ver la jugada, giró con brusquedad, lanzó insultos al aire y hasta se chocó con Matías Biscay en un claro gesto de impotencia.
El enojo del técnico no se debió solo a la pérdida en sí, sino a la falta de criterio en un momento en el que su equipo debía asegurar la posesión y hacer correr el reloj. “Había que cuidar la pelota, no arriesgar de esa manera”, señalaron cerca del cuerpo técnico. Lo que preocupa es la reiteración de desconcentraciones en los minutos finales.
La pasividad defensiva posterior terminó por agravar la situación: los volantes no presionaron, Casco no estaba en su zona y los centrales dejaron libre a Castillo, quien definió sin marca.
Cómo quedó River con este empate y qué se le viene
Este empate deja a River como líder de su zona con 12 puntos, aunque con la sensación de haber desperdiciado una chance para alejarse aún más de sus perseguidores. En la tabla anual, el equipo del "Muñeco" suma 43 unidades, apenas por encima de Boca pero por detrás de Rosario Central.
El DT ya piensa en lo que viene: el cruce frente a Unión por la Copa Argentina y la continuidad del Clausura ante San Martín de San Juan. El gran objetivo está en septiembre, cuando River enfrente a Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Para llegar con confianza, el deberá ajustar detalles y, sobre todo, evitar errores que terminan costando puntos como ocurrió en la Fortaleza.
