El fastidio de Marcelo Gallardo con Juanfer Quintero en la jugada previa al empate de Lanús

Cómo quedó River con este empate y qué se le viene

Este empate deja a River como líder de su zona con 12 puntos, aunque con la sensación de haber desperdiciado una chance para alejarse aún más de sus perseguidores. En la tabla anual, el equipo del "Muñeco" suma 43 unidades, apenas por encima de Boca pero por detrás de Rosario Central.

El DT ya piensa en lo que viene: el cruce frente a Unión por la Copa Argentina y la continuidad del Clausura ante San Martín de San Juan. El gran objetivo está en septiembre, cuando River enfrente a Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Para llegar con confianza, el deberá ajustar detalles y, sobre todo, evitar errores que terminan costando puntos como ocurrió en la Fortaleza.