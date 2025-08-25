La tajante decisión de Marcelo Gallardo tras el empate agónico de Lanús a River
El "Millonario" cedió dos puntos en la última jugada, situación que desató un fuerte malestar en el "Muñeco".
Con un gol sobre la hora, Lanús le empató a River este lunes en el marco de uno de los partidos que cerraron la fecha 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol, por lo que el entrenador Marcelo Gallardo tuvo una contundente decisión que no dejó de llamar la atención.
En el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, y con arbitraje de Leandro Rey Hilfer, el "Millonario" lo ganaba 1-0 con el tanto de Gonzalo Montiel en media hora de la segunda mitad, pero en el quinto y último minuto de tiempo agregado, Rodrigo Castillo puso cifras definitivas para rescatar el empate.
Las cámaras de la transmisión oficial no tardaron en captar la reacción del "Muñeco", visiblemente enojado tras la pérdida de dos unidades en la última maniobra. Antes del gol, el entrenador ya había manifestado su malestar por la pérdida de la pelota por parte de Juanfer Quintero.
Posiblemente en el marco de este enojo, el DT de River sorprendió con una decisión: suspendió la conferencia de prensa. De esta manera, se retiró de Lanús sin hacer declaraciones a la prensa.
Pese al agónico empate, el equipo de Núñez finaliza la jornada como líder de la Zona B con 12 unidades, mientras que el equipo del sur del conurbano bonaerense suma 10 puntos, y se mantiene quinto y en zona de playoffs.
El "Millonario" venía de una sufrida clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores. Tras derrotar por penales a Libertad, Gallardo también se había mostrado algo enojado en la conferencia de prensa en el Monumental.
Visiblemente aliviado pero también con cierta incomodidad por el rendimiento de su equipo, el DT entonces reaccionó cuando un periodista le preguntó si consideraba justo el pase a la siguiente instancia y si le preocupaba lo mostrado en el segundo tiempo. “Ya hice el análisis, vos me escuchaste recién. No voy a repetir lo que dije. Cambiá la pregunta si querés”, respondió con seriedad.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario