La tajante decisión de Marcelo Gallardo tras el empate agónico de Lanús a River

El "Millonario" venía de una sufrida clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores. Tras derrotar por penales a Libertad, Gallardo también se había mostrado algo enojado en la conferencia de prensa en el Monumental.

Visiblemente aliviado pero también con cierta incomodidad por el rendimiento de su equipo, el DT entonces reaccionó cuando un periodista le preguntó si consideraba justo el pase a la siguiente instancia y si le preocupaba lo mostrado en el segundo tiempo. “Ya hice el análisis, vos me escuchaste recién. No voy a repetir lo que dije. Cambiá la pregunta si querés”, respondió con seriedad.