River se ilusiona: el dato que lo acerca a su sueño en la Copa Libertadores

River sigue de festejo tras conseguir un sufrido pase a cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 al vencer a Libertad en los penales. El equipo de Marcelo Gallardo ya pone la mira en Palmeiras, su próximo rival, pero en Núñez se agarran de un dato que alimenta la ilusión: desde la edición 2018, la última conquistada por el Millonario, no se daba que los equipos argentinos fueran mayoría en la instancia decisiva respecto a los brasileños.