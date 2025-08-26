Polémica en la transmisión de River: Diego Latorre apuntó contra un refuerzo
El exfutbolista y actual comentarista cuestionó duramente a Matías Galarza durante el empate ante Lanús, poniendo en duda su capacidad de adaptación.
River dejó escapar una victoria que parecía asegurada frente a Lanús por el Torneo Clausura 2025 en La Fortaleza del sur. El equipo de Marcelo Gallardo, que había logrado ponerse en ventaja con un gol de Gonzalo Montiel a falta de un cuarto de hora, no supo sostener el resultado y terminó recibiendo el empate en la última jugada del partido por parte de Rodrigo Castillo.
Aunque el rendimiento general del Millonario fue correcto teniendo en cuenta la mezcla de titulares y suplentes, algunos futbolistas quedaron en el centro de la crítica, y uno de ellos fue Matías Galarza. El mediocampista, que llegó desde Talleres en el último mercado de pases, todavía no logró asentarse en la dinámica del equipo.
Apenas suma siete partidos con el Manto Sagrado y, aunque se le reconoce esfuerzo y predisposición, su nivel sigue generando dudas. En este contexto, Diego Latorre no tuvo contemplaciones durante la transmisión televisiva del encuentro y lanzó una frase contundente: “No sé cuánto más puede mejorar Galarza en River. Tendrá predisposición, pero se necesitan ideas y serenidad, al menos para darle la pelota a un compañero”.
Las palabras del exdelantero resonaron fuerte porque plantean un escenario límite para un futbolista que recién inicia su ciclo en Núñez. En Talleres, Galarza se había destacado como un mediocampista de proyección, con buen manejo de la pelota y despliegue físico, pero en River todavía no pudo trasladar esas virtudes.
Para algunos analistas, es prematuro sentenciarlo, ya que la adaptación al estilo del "Muñeco" suele demandar tiempo, sobre todo en una zona del campo donde la presión y la precisión son determinantes. Más allá de las críticas, el entrenador confía en que el volante pueda ir encontrando su lugar.
La institución de Núñez lo incorporó pensando en un proyecto a mediano plazo, consciente de que no todos los refuerzos logran un impacto inmediato. Sin embargo, los partidos de alta exigencia no dan demasiado margen de error y la opinión pública se muestra impaciente.
Cuándo vuelve a jugar River
El próximo desafío del Millonario será por la Copa Argentina ante Unión, seguido de un cruce por el Torneo Clausura frente a San Martín de San Juan. En septiembre llegará la instancia más exigente: los cuartos de final de la Copa Libertadores contra Palmeiras. Habrá que ver si Galarza logra revertir las críticas y empieza a ganarse un lugar dentro de un River que no se permite concesiones.
