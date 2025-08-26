Polémica en la transmisión de River: Diego Latorre apuntó contra un refuerzo

La institución de Núñez lo incorporó pensando en un proyecto a mediano plazo, consciente de que no todos los refuerzos logran un impacto inmediato. Sin embargo, los partidos de alta exigencia no dan demasiado margen de error y la opinión pública se muestra impaciente.

Cuándo vuelve a jugar River

El próximo desafío del Millonario será por la Copa Argentina ante Unión, seguido de un cruce por el Torneo Clausura frente a San Martín de San Juan. En septiembre llegará la instancia más exigente: los cuartos de final de la Copa Libertadores contra Palmeiras. Habrá que ver si Galarza logra revertir las críticas y empieza a ganarse un lugar dentro de un River que no se permite concesiones.