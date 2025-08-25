Los 11 de Marcelo Gallardo para visitar a Lanús por el Torneo Clausura
El Millonario, líder del Grupo B, visita al Granate con varias modificaciones por la seguidilla de partidos y pensando también en la Copa Argentina.
Luego de la agónica clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras superar a Libertad por penales, River vuelve a enfocarse en el Torneo Clausura 2025. Este lunes, desde las 21:15, el equipo de Marcelo Gallardo visita a Lanús en La Fortaleza por la sexta fecha del Grupo B, con un equipo que presentará varias modificaciones.
El Muñeco decidió preservar a varios titulares por el enorme desgaste físico del último jueves, cuando el equipo jugó todo el segundo tiempo con 10 hombres por la expulsión de Giuliano Galoppo. Enzo Pérez, Marcos Acuña e Ignacio Fernández, los jugadores de mayor experiencia, no estarán en el equipo, al igual que Paulo Díaz, quien sufrió un traumatismo en uno de sus tobillos.
En su lugar, ingresan Kevin Castaño, Milton Casco, Matías Galarza y Lautaro Rivero, para darle frescura al equipo. Además, Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, recién recuperado de una lesión, también podrían descansar. Si esto ocurre, Sebastián Boselli ingresa como lateral derecho, mientras que Juan Carlos Portillo suma su segunda aparición como primer marcador central.
En el mediocampo, la gran novedad será la vuelta a la titularidad Juan Cruz Meza, junto con Kevin Castaño, Giuliano Galoppo y Matías Galarza.
En la ofensiva, la gran noticia es el regreso de Maximiliano Salas, recuperado tras más de tres semanas de inactividad. Sin embargo, el ex Racing arranca desde el banco, mientras que la dupla titular la conforman Facundo Colidio y Miguel Borja.
De esta manera, el entrenador guarda a varios de los referentes, pesando en el compromiso de entresemana por la Copa Argentina.
La formación confirmada de River vs. Lanús para esta noche
- Franco Armani; Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Juan Cruz Meza, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Galarza; Facundo Colidio, Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.
