Los 11 de Marcelo Gallardo para visitar a Lanús por el Torneo Clausura

El Muñeco decidió preservar a varios titulares por el enorme desgaste físico del último jueves, cuando el equipo jugó todo el segundo tiempo con 10 hombres por la expulsión de Giuliano Galoppo. Enzo Pérez, Marcos Acuña e Ignacio Fernández, los jugadores de mayor experiencia, no estarán en el equipo, al igual que Paulo Díaz, quien sufrió un traumatismo en uno de sus tobillos.