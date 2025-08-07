El filoso dardo de Cristian Traverso a Riquelme sobre una posible convocatoria para trabajar en Boca
El exdefensor del Xeneize fue terminante al hablar sobre los rumores que lo vinculan a una posible llegada como dirigente y dejó en claro su postura sin medias tintas.
Luego de las resonantes salidas de Mauricio "Chicho" Serna y Raúl Cascini del Consejo de Fútbol (CdF) de Boca, comenzaron a circular especulaciones respecto de posibles reemplazos en ese estratégico espacio del club. Uno de los nombres que resonó con fuerza fue el de Cristian Traverso, excampeón de la Copa Intercontinental 2000.
No obstante, el actual panelista televisivo de TyC Sports, fue quien se encargó de ponerle fin al rumor con una declaración que no dejó lugar a dudas: si Juan Román Riquelme lo llamara, la respuesta sería un rotundo "no".
“Que se ahorre una llamada. Le diría que no, porque es para problemas y yo no quiero que Boca tenga problemas. No lo escucharía, no. ¿Si es para problemas por mi personalidad? Y, sí, pero no con él, eh. Yo no le saco el culo a la jeringa a ninguno, pero vos imaginate que si llegás tenés que limpiar a cuatro o cinco”, soltó, sin vueltas.
El exzaguero, que supo compartir vestuario con Riquelme en épocas doradas del club, aclaró además cómo está hoy su relación con el presidente de Boca: “Yo no estoy peleado con Román. Que yo le diga las cosas a Román cada tanto… No lo molesto porque él está en un cargo, yo estoy en la televisión y no quiero recibir ningún tipo de información. Pero yo no estoy peleado con Román. Esto no quiere decir que yo no pueda criticarlo”.
De este modo, dejó en claro en medio de una de las emisiones del programa donde es columnista habitualmente, que su distancia no responde a una enemistad personal, sino a un respeto por los roles que ambos ocupan actualmente.
Además, dejó una reflexión que habla de su visión crítica y autocrítica a la vez: “Yo, si fuera Román, sería el último en elegirme. Esa es la realidad, muchachos. Porque no, qué se yo. Hay un montón de cosas para arreglar y sí, me pelearía mucho”. Así, reconoció que su carácter frontal podría resultar incómodo en un espacio de toma de decisiones, especialmente en el contexto sensible que atraviesa la institución tras un semestre lleno de altibajos.
Por último, Traverso se dirigió a una persona del entorno boquense que le había escrito recientemente para cuestionar sus opiniones públicas: “Al que me escribió, que me dijo que no estaba de acuerdo con una crítica que hice la semana pasada y me dijo que hay cosas que yo no sé y el club hace silencio, a esa persona que aprecio mucho, le quiero decir que yo sé un montón de cosas. No me subestimes. Hay cosas que yo no digo para no entrar en lo hondo, no me gusta”.
Y cerró con un mensaje claro para todos: “Prefiero que lo futbolístico se arregle rápido, no gasten energía en esas cosas. Yo siempre quiero que le vaya bien a Boca y a todos, pero no me mensajeen”.
