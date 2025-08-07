El filoso dardo de Cristian Traverso a Riquelme sobre una posible convocatoria para trabajar en Boca

Además, dejó una reflexión que habla de su visión crítica y autocrítica a la vez: “Yo, si fuera Román, sería el último en elegirme. Esa es la realidad, muchachos. Porque no, qué se yo. Hay un montón de cosas para arreglar y sí, me pelearía mucho”. Así, reconoció que su carácter frontal podría resultar incómodo en un espacio de toma de decisiones, especialmente en el contexto sensible que atraviesa la institución tras un semestre lleno de altibajos.

Por último, Traverso se dirigió a una persona del entorno boquense que le había escrito recientemente para cuestionar sus opiniones públicas: “Al que me escribió, que me dijo que no estaba de acuerdo con una crítica que hice la semana pasada y me dijo que hay cosas que yo no sé y el club hace silencio, a esa persona que aprecio mucho, le quiero decir que yo sé un montón de cosas. No me subestimes. Hay cosas que yo no digo para no entrar en lo hondo, no me gusta”.

Y cerró con un mensaje claro para todos: “Prefiero que lo futbolístico se arregle rápido, no gasten energía en esas cosas. Yo siempre quiero que le vaya bien a Boca y a todos, pero no me mensajeen”.