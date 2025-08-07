Schiavi apuntó contra Riquelme tras la disolución del Consejo de Fútbol en Boca

riquelme schiavi

“Aunque se hable de que se va a incorporar un mánager, todo va a seguir igual, porque las decisiones las toma él solo. Todo pasa por Román”, sentenció Schiavi en una entrevista con ESPN. Las declaraciones llegan después de que se oficializaran las salidas de Mauricio Serna y Raúl Cascini, dos históricos que acompañaron a Riquelme desde el inicio del CdF.