Schiavi apuntó contra Riquelme tras la disolución del Consejo de Fútbol en Boca
El ex defensor, despedido en 2019 durante el inicio de la gestión Riquelme-Ameal, criticó duramente al actual presidente y aseguró que las decisiones seguirán dependiendo únicamente de él.
Luego de que Boca oficializara la disolución del Consejo de Fútbol (CdF), Rolando Schiavi no tardó en expresar su opinión con duras críticas hacia Juan Román Riquelme. En medio de una etapa de reestructuración dentro del club, el "Flaco" retomó viejos desacuerdos con la dirigencia xeneize y cuestionó con dureza la forma en que se toman las decisiones en la institución.
El ex zaguero central, que había sido parte de las divisiones juveniles hasta su salida a fines de 2019, recordó que fue despedido sin mayores explicaciones al inicio de la gestión encabezada por Jorge Amor Ameal y Riquelme. En declaraciones televisivas, aseguró que el CdF siempre funcionó como una fachada y que Román era quien realmente tenía el control absoluto.
“Aunque se hable de que se va a incorporar un mánager, todo va a seguir igual, porque las decisiones las toma él solo. Todo pasa por Román”, sentenció Schiavi en una entrevista con ESPN. Las declaraciones llegan después de que se oficializaran las salidas de Mauricio Serna y Raúl Cascini, dos históricos que acompañaron a Riquelme desde el inicio del CdF.
El único que permanecerá, al menos por ahora, es Marcelo Delgado. Según Schiavi, tanto Serna como Cascini tenían un rol decorativo dentro del organigrama: “Chicho y Raúl no tenían peso. El único que influía era el Chelo. El Consejo era Riquelme. Pone gente adelante para que reciban las críticas y él quedar al margen”, lanzó con tono crítico.
El exdefensor también recordó su abrupta salida del club. En ese momento, trabajaba como entrenador de la Reserva y, según relató, recibió la noticia por teléfono mientras se encontraba fuera del país. “Pedí una reunión para hablar del tema y nunca me respondieron. Me fui en malos términos”, confesó, sugiriendo que la decisión había sido orquestada por el propio Riquelme.
La ruptura entre Schiavi y la dirigencia actual no es nueva, pero el reciente cambio estructural en Boca reavivó los reclamos. Aunque desde el club se mantiene un hermetismo sobre los próximos pasos, las palabras del Flaco reflejan un malestar persistente entre quienes alguna vez formaron parte del proyecto que ahora entra en revisión.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario