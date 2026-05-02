De quién se trata: el futbolista que estuvo 10 años en el Chelsea, se quedó sin equipo y se retiró
Debutó en los "Blues" a los 17 años y fue codiciado por Barcelona y Real Madrid. Sin embargo, una dura lesión lo marginó del campo de juego. Descubrí todos los detalles en la nota.
Charly Musonda fue una de las mayores promesas del fútbol belga durante los últimos años, aunque los problemas físicos lo pusieron contra las cuerdas e interrumpieron su desarrollo. Debutó a los 17 años en el Chelsea su rendimiento despertó el interés de los grandes clubes de Europa, entre los que se destacan Barcelona y el Real Madrid.
Con un extenso paso por diferentes pasos del viejo continente, Musonda sufrió una dura lesión de rodilla poco alentadora para los médicos. Los especialistas, sin resultados alentadores, le dijeron que tenía solo un 20% de chances de volver a jugar, lo que lo obligó a alejarse del deporte en 2025.
Charly Musonda y su paso por el fútbol
Musonda se formó en las divisiones juveniles del Anderlecht, donde su gran nivel lo catapultó como una de las promesas jóvenes más destacadas de Europa. Su gran rendimiento lo llevó a dar el salto a Inglaterra con solo 17 años, cuando fue incorporado por el Chelsea.
En el club londinense fue creciendo dentro de las inferiores y llegó a ser protagonista en la conquista de la UEFA Youth League en la temporada 2014/15, uno de los logros más importantes de su etapa formativa.
Para sumar rodaje en primera división, fue cedido al Real Betis en la temporada 2016/17. Allí tuvo un arranque prometedor, pero una lesión interrumpió su buen momento y marcó un punto de quiebre en su carrera, afectando su continuidad y rendimiento.
De vuelta en el Chelsea, no logró asentarse en el plantel principal y bajó al equipo filial en busca de rodaje mientras buscaban una nueva cesión. El Celtic de Glasgow fue quien se quedó con su ficha en el mercado invernal, aunque allí solo disputó ocho encuentros.
Su vida después de las lesiones
Tras su paso por el Vitesse y la buena impresión que generó en los hinchas, la carrera de Musonda volvió a complicarse por una grave lesión en la rodilla que lo dejó muy cerca de abandonar el fútbol profesional. Los pronósticos médicos no eran alentadores y le daban mínimas chances de regresar a la élite del deporte.
Su etapa en Países Bajos fue breve y, al regresar al Chelsea, el club decidió no extender su vínculo. Su carrera continuó en el Levante en la Segunda División de España, pero no logró continuidad, motivo por el cual pasó por el fútbol de Chipre. Allí las molestias físicas aparecieron de nuevo y complicaron su situación, lo que lo obligó a colgar los botines en el 2025.
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