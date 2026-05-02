De quién se trata: el futbolista que estuvo 10 años en el Chelsea, se quedó sin equipo y se retiró

Para sumar rodaje en primera división, fue cedido al Real Betis en la temporada 2016/17. Allí tuvo un arranque prometedor, pero una lesión interrumpió su buen momento y marcó un punto de quiebre en su carrera, afectando su continuidad y rendimiento.

De vuelta en el Chelsea, no logró asentarse en el plantel principal y bajó al equipo filial en busca de rodaje mientras buscaban una nueva cesión. El Celtic de Glasgow fue quien se quedó con su ficha en el mercado invernal, aunque allí solo disputó ocho encuentros.

Su vida después de las lesiones

Tras su paso por el Vitesse y la buena impresión que generó en los hinchas, la carrera de Musonda volvió a complicarse por una grave lesión en la rodilla que lo dejó muy cerca de abandonar el fútbol profesional. Los pronósticos médicos no eran alentadores y le daban mínimas chances de regresar a la élite del deporte.

Su etapa en Países Bajos fue breve y, al regresar al Chelsea, el club decidió no extender su vínculo. Su carrera continuó en el Levante en la Segunda División de España, pero no logró continuidad, motivo por el cual pasó por el fútbol de Chipre. Allí las molestias físicas aparecieron de nuevo y complicaron su situación, lo que lo obligó a colgar los botines en el 2025.