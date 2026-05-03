Historias de vida: ganó la Libertadores con Boca, jugó en el fútbol griego y hoy vive del campo

Luego de su gran paso por el club de La Ribera, continuó su carrera en Europa con un paso por la Fiorentina de Italia, aunque sin continuidad. También jugó en el Panathinaikos de Grecia y en Liga de Quito, antes de ponerle punto final a su carrera profesional a los 31 años.

Su vida después del retiro

En los últimos años de su carrera, González ya tenía decidido que su futuro estaría lejos del fútbol profesional. Con esa idea en mente, comenzó a volcarse a las inversiones en el campo y desarrolló un proyecto propio vinculado a la producción ganadera: “El Cherú”, una empresa orientada a la cría de ganado bovino y porcino.