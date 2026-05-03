Historias de vida: ganó la Libertadores con Boca, jugó en el fútbol griego y hoy vive del campo
Llegó al "Xeneize" con la difícil tarea de reemplazar a Riquelme. Su gran rendimiento lo llevó al exterior, aunque colgó los botines a los 31 años.
Ezequiel “Equi” González llegó a Boca Juniors con la responsabilidad de ocupar el lugar que había dejado Juan Román Riquelme tras su salida al Barcelona. Formado en Rosario Central, asumió ese desafío y logró afirmarse en el equipo, siendo pieza clave en el camino hacia la conquista de la Copa Libertadores 2003.
Después de su etapa en Argentina, tuvo un corto ciclo en el fútbol europeo que no logró afianzarlo del todo. Con apenas 31 años, tomó la decisión de retirarse del profesionalismo con un solo objetivo: enfocarse de lleno en el mundo rural, más precisamente en la cría y producción de carne vacuna y porcina.
Ezequiel González y su paso por el fútbol
“Equi” González surgió futbolísticamente en Central, donde su talento lo convirtió en una de las promesas del fútbol argentino. Ese buen rendimiento fue lo que llevó a Boca a sumarlo en 2002, con la intención de reforzar la zona creativa tras la partida de Riquelme al fútbol español.
En el conjunto xeneize, su ciclo fue breve, pero productivo. Con un puñado de partidos logró aportar goles importantes y formó parte del plantel que conquistó la Copa Libertadores 2003. Además, levantó la Copa Intercontinental ante el Milan.
Luego de su gran paso por el club de La Ribera, continuó su carrera en Europa con un paso por la Fiorentina de Italia, aunque sin continuidad. También jugó en el Panathinaikos de Grecia y en Liga de Quito, antes de ponerle punto final a su carrera profesional a los 31 años.
Su vida después del retiro
En los últimos años de su carrera, González ya tenía decidido que su futuro estaría lejos del fútbol profesional. Con esa idea en mente, comenzó a volcarse a las inversiones en el campo y desarrolló un proyecto propio vinculado a la producción ganadera: “El Cherú”, una empresa orientada a la cría de ganado bovino y porcino.
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