El jugador que llegó a Boca y a la Selección Argentina, pero se retiró a los 24 años: quién es

Jorge Cecchi fue una de las grandes promesas del fútbol argentino. Con un talento natural único y una personalidad que no pasaba desapercibida, fue parte del plantel campeón de Boca en el Torneo Metropolitano, al mismo tiempo que compartió equipo con Diego Armando Maradona. Sin embargo, su talento se fue apagando hasta colgar los botines a las 24 años en el Nacional B.