El jugador que llegó a Boca y a la Selección Argentina, pero se retiró a los 24 años: quién es
Fue campeón del Torneo Metropolitano con el "Xeneize" y compartió equipo con Maradona. Sin embargo, colgó los botines de manera abrupta en el Nacional B. Descubrí todos los detalles en la nota.
Jorge Cecchi fue una de las grandes promesas del fútbol argentino. Con un talento natural único y una personalidad que no pasaba desapercibida, fue parte del plantel campeón de Boca en el Torneo Metropolitano, al mismo tiempo que compartió equipo con Diego Armando Maradona. Sin embargo, su talento se fue apagando hasta colgar los botines a las 24 años en el Nacional B.
Durante su corta e intensa carrera, Cecchi, que también defendió los colores de la Selección Argentina, dejó el club de La Ribera y tuvo un extenso paso por diferentes equipos del ascenso. Luego de alejarse del verde césped, se radicó en el barrio porteño de Belgrano para comenzar una nueva vida como encargado de edificios.
Jorge Cecchi y su paso por el fútbol
Cecchi desde muy joven dejaba en claro todo su potencial dentro del terreno de juego: a los 17 años ya tenía lugar en un Boca lleno de figuras y también había sido considerado para la Selección Argentina. Formó parte de un plantel campeón, compartió cancha con Maradona y sumó minutos en la Copa Libertadores, aunque nunca logró afirmarse como titular.
Después de su etapa en el club "xeneize", su carrera continuó en Temperley, Almirante Brown, El Porvenir y Aldosivi, hasta cerrar su recorrido en Tigre dentro del Nacional B. Su retiro a los 24 años generó un gran impacto en el ámbito local, ya que sus inicios eran más que prometedores.
Su vida después del retiro
Después de retirarse, Cecchi tomó un camino alejado al fútbol. Desde fines de los años 80 trabaja como encargado en un edificio del barrio de Belgrano, manteniéndose lejos de la exposición mediática. Este gran cambio le permitió encontrar serenidad lejos de los flashes que lo acompañaron durante su irrupción en el deporte.
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