¿Misión cumplida? el futbolista que llegó a jugar contra Boca y meterle un gol, pero finalmente se retiró
Con un extenso recorrido por Europa, fue el villano del "Xeneize" en la Copa Intercontinental 2001. Descubrí todos los detalles en la nota.
Samuel Kuffour, histórico defensor central de Ghana y una de las figuras más reconocidas del Bayern Múnich, fue uno de los mejores centrales de la década del 2000, dejando una gran marca en el mundo del fútbol. Luego de su retiro en 2009, el ghanés decidió alejarse del foco mediático y llevar un estilo de vida más sereno.
Uno de los momentos más recordados de su carrera llegó en la Copa Intercontinental 2001, donde convirtió el único gol en la final ante Boca Juniors, siendo el gran villano del elenco argentino. Además, el central tuvo un extenso paso por el fútbol europeo, defendiendo las camisetas de Roma, Livorno y Ajax, entre otros equipos.
Samuel Kuffour y su paso por el fútbol
Kuffour inició su camino en el fútbol europeo cuando llegó al Bayern Múnich, aunque le costó hacerse en lugar en el conjunto alemán. Para ganar experiencia, fue cedido al Nürnberg, donde sumó minutos que le permitieron ganar rodaje y regresar al club bávaro para ganarse un lugar en la defensa titular.
Con el paso del tiempo se consolidó como una pieza clave del equipo, destacándose por su solidez y regularidad en una de las etapas más exitosas del Bayern, en la que consiguió múltiples títulos de Bundesliga. También fue protagonista en la recordada final de la Copa Intercontinental 2001 ante Boca, donde marcó el gol que le dio el título a su equipo.
En la última etapa de su trayectoria pasó por Roma, Livorno, Ajax y Asante Kotoko, antes de retirarse definitivamente del fútbol profesional tras una carrera extensa en la élite europea e internacional. A nivel de selecciones, representó a Ghana en la Copa del Mundo de 2006, siendo uno de los referentes de su país.
Su vida después del retiro
Tras retirarse en 2009, Kuffour regresó a su país natal con el objetivo de llevar adelante una vida mucho más tranquila y alejada del entorno mediático que lo había acompañado durante su carrera profesional.
Con el paso de los años mantuvo un perfil bajo, aunque en ocasiones especiales volvió a aparecer públicamente. Uno de esos momentos fue en 2019, cuando participó de un encuentro solidario junto a exfutbolistas africanos, en una jornada que reunió a figuras históricas del continente.
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