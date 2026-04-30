¿Misión cumplida? el futbolista que llegó a jugar contra Boca y meterle un gol, pero finalmente se retiró

En la última etapa de su trayectoria pasó por Roma, Livorno, Ajax y Asante Kotoko, antes de retirarse definitivamente del fútbol profesional tras una carrera extensa en la élite europea e internacional. A nivel de selecciones, representó a Ghana en la Copa del Mundo de 2006, siendo uno de los referentes de su país.

Su vida después del retiro

Tras retirarse en 2009, Kuffour regresó a su país natal con el objetivo de llevar adelante una vida mucho más tranquila y alejada del entorno mediático que lo había acompañado durante su carrera profesional.

Con el paso de los años mantuvo un perfil bajo, aunque en ocasiones especiales volvió a aparecer públicamente. Uno de esos momentos fue en 2019, cuando participó de un encuentro solidario junto a exfutbolistas africanos, en una jornada que reunió a figuras históricas del continente.