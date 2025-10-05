Sevilla goleó 4-1 al Barcelona y Matías Almeyda se llevó todos los elogios
Con una actuación brillante, el equipo dirigido por el "Pelado" aplastó al Barcelona y el técnico argentino fue el gran protagonista de una tarde histórica en el Sánchez-Pizjuán.
Fiesta absoluta en el Sánchez-Pizjuán. Ni el hincha más optimista esperaba semejante resultado, pero fue lo que ocurrió este domingo: el Sevilla aplastó 4-1 al Barcelona y firmó una victoria histórica. El conjunto andaluz no vencía al Barça desde 2021 y no le convertía tantos goles desde el 5-4 en la Supercopa UEFA de 2015.
Alexis Sánchez abrió el marcador desde el punto penal, cumpliendo con la infalible Ley del ex. Luego, Isaac Romero amplió la ventaja y Marcus Rashford descontó para el conjunto catalán antes del entretiempo. En el complemento, Robert Lewandowski falló un penal que pudo cambiar la historia, y el arquero Vlachodimos se erigió como figura con varias atajadas clave. En tiempo de descuento, Carmona y Akor sellaron el 4-1 definitivo ante un Barcelona desconcertado y sin reacción.
Más allá del resultado, todos los elogios se centraron en Matías Almeyda. El técnico argentino fue destacado por hinchas, medios y analistas por su planteo valiente y su capacidad para neutralizar el juego del conjunto dirigido por Hansi Flick que viene pisando fuerte en el Viejo Continente en el último tiempo.
“Un equipo de autor”, titularon varios medios españoles, destacando la identidad táctica y el orden del Sevilla. Con esta victoria, el conjunto andaluz sumó tres puntos clave y se metió de lleno en la pelea por los primeros puestos, mientras Almeyda sigue consolidando su nombre como uno de los entrenadores argentinos más influyentes del fútbol europeo.
Las formaciones de Sevilla y Barcelona por la Liga de España
- Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo; Mendy (Peque, min.73), Agoumé, Sow (Gudelj, min.61); Alexis Sánchez, Isaac Romero (Akor Adams, min.61) y Vargas (Januzaj, min.73).
- Barcelona: Szczesny; Koundé, Araujo (Eric García, min.46), Cubarsí, Gerard Martín (Balde, min.46); De Jong (Christensen, min.88), Pedri; Dani Olmo, Ferran Torres (Roony Bardghji, min.69), Rashford; y Lewandowski.
