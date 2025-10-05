Sevilla goleó 4-1 al Barcelona y Matías Almeyda se llevó todos los elogios

Alexis Sánchez abrió el marcador desde el punto penal, cumpliendo con la infalible Ley del ex. Luego, Isaac Romero amplió la ventaja y Marcus Rashford descontó para el conjunto catalán antes del entretiempo. En el complemento, Robert Lewandowski falló un penal que pudo cambiar la historia, y el arquero Vlachodimos se erigió como figura con varias atajadas clave. En tiempo de descuento, Carmona y Akor sellaron el 4-1 definitivo ante un Barcelona desconcertado y sin reacción.