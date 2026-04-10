El gesto solidario de Sebastián Vignolo con un emprendedor que conmovió en redes sociales
El reconocido relator tuvo una actitud inesperada ante la propuesta de canje de un joven y decidió apoyarlo de una manera que rápidamente se volvió viral.
Un intercambio privado en redes sociales terminó convirtiéndose en una de las historias más comentadas del momento. El protagonista fue Sebastián Vignolo, quien sorprendió con una respuesta que dejó en evidencia un gesto de apoyo poco habitual en el mundo de la exposición mediática.
Todo comenzó cuando un emprendedor decidió contactarlo a través de Instagram con una propuesta clásica en tiempos digitales: ofrecerle indumentaria a cambio de difusión. La idea era que el periodista luciera sus productos en redes sociales para darle visibilidad a su marca. Sin embargo, la respuesta de Vignolo no solo rompió con esa lógica, sino que terminó generando una ola de reacciones positivas.
Lejos de aceptar el canje, el relator optó por una postura distinta. En un audio que luego fue compartido por el propio emprendedor, dejó en claro su intención de apoyar el proyecto sin aprovecharse de la situación. “Escuchame genio, no, ¿sabes qué voy a hacer? Te lo voy a comprar, pero ¿sabes por qué? Más que nada, yo después de última te hago una historia con alguna remera, todo, por ahí te hago... Olvídate, te ayudo y yo te lo pago ahí. Y después para ayudarte te subo algo, me fijo alguna remera que tenés, la recorto de ahí y la subo.”
La respuesta no tardó en viralizarse. El gesto fue celebrado por miles de usuarios, que destacaron la actitud del periodista, especialmente en un contexto donde el canje suele ser moneda corriente entre figuras públicas y marcas emergentes. En este caso, el periodista deportivo eligió no solo pagar por el producto, sino también brindar visibilidad sin pedir nada a cambio, un doble respaldo que el emprendedor difícilmente esperaba.
La historia rápidamente se expandió por distintas plataformas, generando comentarios positivos y posicionando al relator como tendencia. Muchos usuarios resaltaron la importancia de este tipo de acciones para quienes recién comienzan con sus proyectos, donde cada difusión puede marcar una diferencia significativa.
Más allá de lo anecdótico, el episodio también abrió un debate sobre las prácticas habituales en redes sociales y el valor del trabajo detrás de cada emprendimiento. En lugar de aprovechar su alcance para obtener productos gratuitos, Vignolo optó por reconocer el esfuerzo del emprendedor, aportando desde su lugar pero sin desvalorizar lo que le ofrecían.
No se trató de una campaña organizada ni de una acción planificada, sino de una decisión espontánea que dejó en evidencia una forma distinta de relacionarse con quienes buscan crecer. En tiempos donde la exposición lo es todo, este tipo de actitudes refuerzan la idea de que el apoyo genuino también puede ser noticia.
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