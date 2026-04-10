El gesto solidario de Sebastián Vignolo con un emprendedor que conmovió en redes sociales

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Más allá de lo anecdótico, el episodio también abrió un debate sobre las prácticas habituales en redes sociales y el valor del trabajo detrás de cada emprendimiento. En lugar de aprovechar su alcance para obtener productos gratuitos, Vignolo optó por reconocer el esfuerzo del emprendedor, aportando desde su lugar pero sin desvalorizar lo que le ofrecían.

No se trató de una campaña organizada ni de una acción planificada, sino de una decisión espontánea que dejó en evidencia una forma distinta de relacionarse con quienes buscan crecer. En tiempos donde la exposición lo es todo, este tipo de actitudes refuerzan la idea de que el apoyo genuino también puede ser noticia.