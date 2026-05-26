River confirmó los convocados para enfrentar a Blooming por Copa Sudamericana: ¿y Juanfer Quintero?

Arqueros: Santiago Beltrán y Franco Armani

Defensores: Fabricio Bustos, Ulises Giménez, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González y Valentín Lucero

Mediocampistas: Lucas Silva, Fausto Vera, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, J. C. Meza, M. Meza, Tomás Galván, Santiago Lencina, Lautaro Pereyra y Kendry Páez

Delanteros: Ian Subiabre, Facundo Colidio, Joaquín Freitas, Jonathan Spiff y Maxi Salas.

Más allá de la obligación de ganar para seguir con vida en el certamen continental, el encuentro también podría marcar el cierre de ciclo de algunos futbolistas dentro del plantel.

Con el mercado de pases en el horizonte y varias situaciones contractuales abiertas, el cuerpo técnico aprovechará este compromiso para empezar a delinear el futuro inmediato del equipo tras un semestre cargado de altibajos.