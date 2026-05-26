River confirmó los convocados para enfrentar a Blooming por Copa Sudamericana: ¿y Juanfer Quintero?
Tras el golpe en la final del Torneo Apertura, el "Millonario" buscará sellar su boleto a los octavos de final en el cierre del semestre.
Después de la caída ante Belgrano en la definición del Torneo Apertura, River intentará cerrar el semestre con una sonrisa cuando reciba este miércoles a Blooming por la sexta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, donde intentará sumar tres puntos que le aseguren su presencia en los octavos de final de la competencia.
Con ese objetivo en mente, Chacho Coudet confirmó una lista de 24 futbolistas, de la que uno quedará fuera del banco de suplentes. Entre las novedades aparecen varias ausencias importantes: Marcos Acuña, Aníbal Moreno y Gonzalo Montiel quedaron descartados por molestias físicas, aunque habían estado presentes frente a Belgrano debido a la importancia de aquella final.
Tampoco figura el colombiano Juan Fernando Quintero, en medio de especulaciones sobre una posible salida del club.
Varias bajas y presencia juvenil en River
La convocatoria también volvió a mostrar espacio para juveniles y alternativas del plantel profesional. Santiago Lencina e Ian Subiabre repiten presencia, mientras que Jonathan Spiff y Valentín Lucero vuelven a aparecer entre los elegidos para este compromiso decisivo.
La nómina quedó conformada de la siguiente manera:
Arqueros: Santiago Beltrán y Franco Armani
Defensores: Fabricio Bustos, Ulises Giménez, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González y Valentín Lucero
Mediocampistas: Lucas Silva, Fausto Vera, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, J. C. Meza, M. Meza, Tomás Galván, Santiago Lencina, Lautaro Pereyra y Kendry Páez
Delanteros: Ian Subiabre, Facundo Colidio, Joaquín Freitas, Jonathan Spiff y Maxi Salas.
Más allá de la obligación de ganar para seguir con vida en el certamen continental, el encuentro también podría marcar el cierre de ciclo de algunos futbolistas dentro del plantel.
Con el mercado de pases en el horizonte y varias situaciones contractuales abiertas, el cuerpo técnico aprovechará este compromiso para empezar a delinear el futuro inmediato del equipo tras un semestre cargado de altibajos.
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