Ya se palpita la nueva era de la Fórmula 1 en 2026: Haas reveló el diseño del VF-26
La escudería estadounidense presentó el diseño de su monoplaza para la próxima temporada y se convirtió en el tercer equipo en mostrar su apuesta.
La temporada 2026 de la Fórmula 1 empieza a tomar forma incluso antes de que los autos salgan oficialmente a pista. En medio de la expectativa por el profundo cambio reglamentario que atravesará la categoría, Haas se convirtió en el tercer equipo en presentar el diseño de su nuevo monoplaza, el VF-26, que será conducido por Esteban Ocon y Oliver Bearman en la nueva era de la Máxima.
Luego de las presentaciones conjuntas de Red Bull y Racing Bulls, la escudería de raíces norteamericanas dio a conocer el livery a través de una producción especial en redes sociales. El VF-26 mantiene la identidad visual que caracteriza a Haas: el blanco domina la carrocería, acompañado por detalles en rojo y negro que refuerzan la imagen del equipo.
“Es hora de llamar la atención. Este es el VF-26”, publicaron desde la escudería, marcando el tono ambicioso con el que afrontan el desafío. Más allá de lo estético, el lanzamiento se da en un contexto clave para la Fórmula 1. El reglamento 2026 introduce modificaciones profundas tanto en las unidades de potencia como en la aerodinámica, lo que representa un punto de inflexión para todos los equipos.
En ese escenario, Haas será uno de los tres equipos que utilizarán motores Ferrari, junto con la propia escudería italiana y la debutante Cadillac, que se suma como el undécimo equipo de la grilla a partir de esta temporada. El jefe del equipo, Ayao Komatsu, remarcó la magnitud del desafío que se avecina.
Según explicó, se trata del cambio reglamentario más grande que recuerda en más de dos décadas dentro de la F1. La complejidad del nuevo reglamento obliga a las estructuras a adaptarse rápidamente, con un nivel de exigencia que no distingue entre equipos grandes y pequeños, aunque reconoce que para Haas el reto es todavía mayor.
Desde el lado de los pilotos, las primeras sensaciones llegaron a través del simulador. Esteban Ocon describió una experiencia de conducción muy diferente a la conocida hasta ahora, con una gestión mucho más marcada del motor y del sistema híbrido. El francés destacó que el equilibrio inicial del coche fue positivo, aunque aclaró que la verdadera medida llegará cuando el VF-26 ruede en pista. Para él, el nuevo reglamento obligará a “aprender un estilo de conducción completamente distinto”, casi como empezar de cero.
Haas afrontará en 2026 su décima temporada en la Fórmula 1, una trayectoria que comenzó en 2016 tras ocupar el lugar vacante de Lotus. A lo largo de estos años, el equipo pasó por distintas etapas y pilotos, con su mejor resultado en el Campeonato de Constructores en 2018, cuando finalizó en la quinta posición. Ahora, con una grilla ampliada y una normativa revolucionaria, la escudería busca dar un salto de calidad.
La agenda de presentaciones continuará en los próximos días, con Audi, Mercedes, Ferrari y Alpine listos para mostrar sus diseños. Todo será la antesala de la primera actividad oficial en pista, prevista en Barcelona, donde comenzará a despejarse una de las grandes incógnitas del año: qué equipo logró interpretar mejor el reglamento que promete cambiar para siempre el rostro de la Fórmula 1.
