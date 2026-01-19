Ya se palpita la nueva era de la Fórmula 1 en 2026: Haas reveló el diseño del VF-26

haas f1 livery 3

Desde el lado de los pilotos, las primeras sensaciones llegaron a través del simulador. Esteban Ocon describió una experiencia de conducción muy diferente a la conocida hasta ahora, con una gestión mucho más marcada del motor y del sistema híbrido. El francés destacó que el equilibrio inicial del coche fue positivo, aunque aclaró que la verdadera medida llegará cuando el VF-26 ruede en pista. Para él, el nuevo reglamento obligará a “aprender un estilo de conducción completamente distinto”, casi como empezar de cero.

Haas afrontará en 2026 su décima temporada en la Fórmula 1, una trayectoria que comenzó en 2016 tras ocupar el lugar vacante de Lotus. A lo largo de estos años, el equipo pasó por distintas etapas y pilotos, con su mejor resultado en el Campeonato de Constructores en 2018, cuando finalizó en la quinta posición. Ahora, con una grilla ampliada y una normativa revolucionaria, la escudería busca dar un salto de calidad.

haas f1 livery 2

La agenda de presentaciones continuará en los próximos días, con Audi, Mercedes, Ferrari y Alpine listos para mostrar sus diseños. Todo será la antesala de la primera actividad oficial en pista, prevista en Barcelona, donde comenzará a despejarse una de las grandes incógnitas del año: qué equipo logró interpretar mejor el reglamento que promete cambiar para siempre el rostro de la Fórmula 1.