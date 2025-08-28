El Gobierno confirmó que la TV Pública transmitirá el Mundial 2026

Y anunció: “De hecho, personalmente estoy llevando adelante las gestiones para que los argentinos puedan ver el Mundial 2026 de la manera más eficiente posible".

“Incluso los datos que han dado de otros mundiales también han sido falsos, han sido una fake news y un intento de desprestigiar la gestión del Gobierno”, agregó el funcionario al repecto.

Como si fuera poco, ironizó: "Entre otras cuestiones insólitas de la Argentina del pasado que se resiste a quedar atrás, en este momento se está realizando una manifestación en defensa de los medios públicos; medios públicos que, por cierto, están a mi cargo. Quiero contarles que los medios públicos siguen funcionando, por si no se enteraron".

La noticia difundida y ahora desmentida causó ayer un gran revuelo ya que, si se hubiera concretado, habría sido la primera ver en 52 años que el canal estatal no hubiera transmitido un mundial.

En cuanto a los gastos, según había trascendido, el Mundial Qatar 2022 habría requerido una inversión de más de u$s10 millones que luego se habrían recuperado con ingresos de pauta publicitaria por unos u$s12 millones. Sin embargo, un 20% de ese financiamiento habría provenido de las provincias y organismos estatales, lo que al conocerse generó fuertes críticas.