Hubo acuerdo entre controladores aéreos y el Gobierno: se suspende el paro del sábado
Tras una audiencia en el Ministerio de Capital Humano, la empresa EANA y el sindicato ATEPSA llegaron a un acuerdo, por lo que se normalizarán los vuelos.
Luego de que el Gobierno llegara a un acuerdo con el sindicato de controladores aéreos, ATEPSA, se suspendió la medida de fuerza prevista para este sábado 30 de agosto, por lo que la programación de los vuelos volverá a funcionar con normalidad. Así lo confirmó el Ministerio de Capital Humano a través de un comunicado en redes sociales.
"El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informa que se alcanzó un acuerdo entre la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA)", comenzaron indicando desde la cartera que conduce Sandra Pettovello.
Y agregaron: "Las partes lograron acercar posiciones en la mesa de negociación, garantizando de este modo la normalización de todos los vuelos comerciales, tanto nacionales como internacionales", llevando tranquilidad a miles de usuarios que tienen viajes planificados para los siguientes días.
Finalmente, destacaron "la voluntad de diálogo, la responsabilidad y la predisposición demostradas para alcanzar una solución que favorezca la paz social y la estabilidad del servicio aeronáutico, en resguardo de los derechos de los trabajadores y del interés general de los usuarios".
Acuerdo logrado tras dos jornadas de paro
El acuerdo logrado este miércoles puso fin a un conflicto que incluyó dos días de huelga. El primer paro, el viernes de la semana pasada, resultó en la cancelación de más de 40 vuelos. El segundo, que tuvo lugar este martes, afectó a más de 80 vuelos y a unos 15.000 pasajeros.
Originalmente, el sindicato de controladores aéreos, ATEPSA, había planificado una nueva huelga para este jueves. Sin embargo, la medida fue suspendida a raíz de la convocatoria del gobierno a una reunión de negociación salarial. Al concluir dicho encuentro, el sindicato decidió levantar todas las acciones previstas.
El gobierno criticó duramente las huelgas de los controladores, señalando en un comunicado que afectaban un “servicio esencial” y el funcionamiento del sistema aeronáutico en su conjunto.
Cabe señalar que ATEPSA está compuesto por más de 1.000 empleados distribuidos en 54 aeropuertos del país, incluyendo tanto a controladores de tráfico aéreo como a personal técnico. A diferencia de otros gremios aeronáuticos que tienen relación con Aerolíneas Argentinas, los miembros de este sindicato dependen de la empresa estatal EANA.
