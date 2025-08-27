Hubo acuerdo entre controladores aéreos y el Gobierno: se suspende el paro del sábado

Acuerdo logrado tras dos jornadas de paro

El acuerdo logrado este miércoles puso fin a un conflicto que incluyó dos días de huelga. El primer paro, el viernes de la semana pasada, resultó en la cancelación de más de 40 vuelos. El segundo, que tuvo lugar este martes, afectó a más de 80 vuelos y a unos 15.000 pasajeros.

Originalmente, el sindicato de controladores aéreos, ATEPSA, había planificado una nueva huelga para este jueves. Sin embargo, la medida fue suspendida a raíz de la convocatoria del gobierno a una reunión de negociación salarial. Al concluir dicho encuentro, el sindicato decidió levantar todas las acciones previstas.

El gobierno criticó duramente las huelgas de los controladores, señalando en un comunicado que afectaban un “servicio esencial” y el funcionamiento del sistema aeronáutico en su conjunto.

Cabe señalar que ATEPSA está compuesto por más de 1.000 empleados distribuidos en 54 aeropuertos del país, incluyendo tanto a controladores de tráfico aéreo como a personal técnico. A diferencia de otros gremios aeronáuticos que tienen relación con Aerolíneas Argentinas, los miembros de este sindicato dependen de la empresa estatal EANA.