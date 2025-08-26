Aseguran que el Gobierno decidió que La TV Pública no transmita el Mundial 2026

A diferencia del Mundial de Qatar 2022, que generó gastos de casi 10 millones de dólares pero también ingresos por 12 millones en publicidad, el Gobierno actual opta por un camino de austeridad en eventos deportivos.

La resolución, que puede ser revertida hasta diciembre, abre interrogantes sobre el futuro del acceso universal del público argentino a los grandes eventos deportivos. La interrupción de esta cadena, que duró más de medio siglo, plantea un nuevo escenario en la estrategia comunicacional y presupuestaria del Estado.

Recientemente, en el caso del Mundial de Clubes 2025 que organizó la FIFA, todos los partidos fueron transmitidos de forma gratuita por la aplicación DAZN, mientras que el canal Telefe tenía los derechos de los encuentros de River y Boca, y de algunos otros choques más.