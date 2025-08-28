La canchereada de Javier Milei tras los incidentes en Lomas de Zamora: "Conservo los reflejos"
El Presidente se permitió hacer una humorada tras los violentos incidentes registrados ayer durante su caravana.
Al llegar al Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), el presidente Javier Milei hizo alusión este jueves, con una canchereada, a los incidentes que lo obligaron a abandonar la caravana de campaña que encabezó en ayer en Lomas de Zamora. "Conservo los reflejos", se ufanó el mandatario luego de que ayer vecinos de esa localidad del conurbano bonaerense repudiaran su presencia y hasta le arrojaran piedras lo que obligó a Milei a escapar.
Durante su presentación ante ese foro que reúne a algunos de los políticos y hombres de negocios más importantes del país, el mandatario libertario aseguró que "ayer, un grupejo violento irrumpió por la fuerza y empezó a arrojar piedras hacia nosotros. Y como todos también saben, esto se dio en medio de un contexto de burdas operaciones difamadoras. Cuando nos metimos a la política, sabíamos que esto iba a ser difícil porque la casta está enquistada en el Estado hace décadas y van a hacer lo que sea por defender sus privilegios. Sabíamos que los poderosos no se iban a rendir y junto al Círculo Rojo se dedicarán a difamarnos, calumniarnos e injuriarnos”.
Y tras una semana de silencio en medio del escándalo de corrupción que involucra a su hermana Karina Milei y dos de sus más estrechos colaboradores, Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem, Milei pasó finalmente a la ofensiva y apuntó contra su íntimo amigo y ex abogado personal, Diego Spagnuolo, quien destapó la trama de pago de multimillonarios pagos de retornos.
El jefe de Estado volvió a desacreditar las denuncias de corrupción que surgen de los scandalosos audios de Spagnuolo. “Cuando lanzamos nuestra campaña inventaron salvajadas de venta de candidaturas, que íbamos a habilitar la venta de órganos, que permitiríamos que los niños compraran armas por internet. ¿Y cuántas de tantas aberraciones que dijeron como el incesto, como la zoofilia? Se cansaron de decir todo tipo de barbaridades", siguió.
Y buscó desactivar el escándalo: "la opereta de esta semana no es más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta y tal como todas las anteriores, una nueva mentira. Como en todos los otros casos, dependerá de la justicia esclarecerlo y nosotros nos encontramos a su disposición una vez más. Y esperamos que todo se aclare tan pronto como sea posible”.
“Lamentamos que los jueces tengan que estar perdiendo su tiempo con jugarretas de la política más rancia en lugar de poder estar abocándose a perseguir el crimen. Este tipo de acciones refleja de manera fidedigna el comportamiento de la casta, manifestado en una nueva embestida por frenar el proceso de cambio que el país está atravesando. Como la gente votó un gobierno que vino a terminar con todos sus curros y privilegios, su respuesta es generar pánico y caos en la gente, infiltrarse, difamar cualquier otra maniobra que entorpezca el proceso de cambio que estamos llevando adelante”, concluyó.
