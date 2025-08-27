Luis Juez estalló contra el Gobierno por las presuntas coimas en ANDIS: "No había plata para la acompañante terapéutica de mi hija, pero sí para la cometa"

spagnuolo menem karina milei

Juez reconoció que mantuvo reuniones con Spagnuolo para discutir la delicada situación de las prestadoras del área de Discapacidad que desde hace meses denunciaban demoras y congelamientos en los pagos en el marco del ajuste que está aplicando el gobierno libertario. "Lo cité a mi despacho en dos o tres oportunidades para discutir con claridad el tema de la discapacidad", aseguró.

Pese a su intento de sostener su apoyo a Milei, Juez disparó: “Me mataron con el tema de la discapacidad, me trataron de traidor. Resulta que tengo que ver la televisión que no había plata para la acompañante terapéutica de mi hija, pero sí hay para la cometa”.

diego spagnuolo milei Diego Spagnuolo y Javier Milei.

En ese marco sostuvo que, si las denuncias resultaran falsas, es necesario que se lo desmienta públicamente. “Si esto no es cierto, que me lo digan en la cara. Quiero saber que no me estoy equivocando. No quiero volver a errar después de 40 años”, enfatizó, y advirtió que no tolerará explicaciones ambiguas.

Juez reconoció hacer su reclamo desde el “dolor” e insistió en que el escándalo debe ser esclarecido con transparencia. “No quiero tener menos olfato que un pequinés. Necesito saber que tomo una decisión, pero no por espanto, sino porque creo en esto. Si hubo corrupción con la plata de la discapacidad, es gravísimo”, sentenció.