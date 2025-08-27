Luis Juez estalló contra el Gobierno por las presuntas coimas en ANDIS: "No había plata para la acompañante terapéutica de mi hija, pero sí para la cometa"
El escándalo de corrupción en el área de Discapacidad salpica de lleno a Karina Milei, Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem y crece día a día.
Mientras el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sigue creciendo y el gobierno de Javier Milei busca la manera de blindar a Karina Milei, Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem, el senador cordobés aliado a la Casa Rosada, Luis Juez, estalló y cuestionó el ajuste que se aplica a las personas por discapacidad por un lado mientras que por el otro se pagan multimillonarias coimas.
Tras protagonizar un emotivo momento en el Congreso al defender del veto presidencial la Ley de Emergencia en Discapacidad por su hija, Juez mostró su indignación tras conocerse el contenido de los audios filtrados del extitular de Andis, Diego Spagnuolo que dejaron al desnudo el aceitado sistema de retornos que existía en ese organismo y que beneficiaba a la plana mayor del gobierno libertario.
A pesar de ello Juez no le terminó de soltar la mano al presidente Milei.
“No soy de La Libertad Avanza, no voy a ser candidato nunca por LLA”, aclaró el senador en diálogo con TN y dejó encendida su esperanza en Milei: "de estos problemas se salen para adelante, yo lo acompaño al presidente. Estoy convencido que es un tipo decente, necesito corroborar esa decencia a gritos".
Juez reconoció que mantuvo reuniones con Spagnuolo para discutir la delicada situación de las prestadoras del área de Discapacidad que desde hace meses denunciaban demoras y congelamientos en los pagos en el marco del ajuste que está aplicando el gobierno libertario. "Lo cité a mi despacho en dos o tres oportunidades para discutir con claridad el tema de la discapacidad", aseguró.
Pese a su intento de sostener su apoyo a Milei, Juez disparó: “Me mataron con el tema de la discapacidad, me trataron de traidor. Resulta que tengo que ver la televisión que no había plata para la acompañante terapéutica de mi hija, pero sí hay para la cometa”.
En ese marco sostuvo que, si las denuncias resultaran falsas, es necesario que se lo desmienta públicamente. “Si esto no es cierto, que me lo digan en la cara. Quiero saber que no me estoy equivocando. No quiero volver a errar después de 40 años”, enfatizó, y advirtió que no tolerará explicaciones ambiguas.
Juez reconoció hacer su reclamo desde el “dolor” e insistió en que el escándalo debe ser esclarecido con transparencia. “No quiero tener menos olfato que un pequinés. Necesito saber que tomo una decisión, pero no por espanto, sino porque creo en esto. Si hubo corrupción con la plata de la discapacidad, es gravísimo”, sentenció.
