El exjugador de la Selección que regresó a las canchas a los 41 años y emocionó a todos

Durante ese período también representó a Argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010, compartiendo equipo con grandes figuras como Lionel Messi y Javier Mascherano bajo la dirección de Maradona.

Después de varios años en el exterior, regresó a Argentina para jugar en Defensa y Justicia, Independiente, Banfield y Almagro, donde decidió retirarse en 2021, cerrando así una carrera extensa y destacada tanto a nivel nacional como internacional.

Su vida después del retiro

Jonas Gutierrez "El Galgo" se convirtió en pieza clave del Newcastle.

Después de su retiro en 2021, Gutiérrez siguió ligado al fútbol y, hace algunos meses atrás, decidió volver a las canchas con 41 años en la Liga de La Costa, vistiendo la camiseta de Las Toninas. Este es el club de su ciudad natal con el que siempre tuvo un vínculo especial desde muy pequeño.