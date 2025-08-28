El exjugador de la Selección que regresó a las canchas a los 41 años y emocionó a todos
Apadrinado por Maradona, este exjugador disputó un Mundial y jugó en la Premier League durante gran parte de su carrera. ¿De quién se trata?
Jonás Gutiérrez irrumpió en Vélez con un talento que lo catapultó a las principales ligas europeas y lo convirtió en un jugador completo, motivo por el cual fue apadrinado por Diego Maradona, quien lo convocó para jugar el Mundial de Sudáfrica 2010.
Su carrera, sin embargo, no estuvo exenta de desafíos: durante su etapa en la Premier League enfrentó una grave enfermedad que puso a prueba su fuerza y determinación. Pero luego de varias años de lucha, logró superarla y jugó hasta el 2021, aunque volvió al ruedo en una liga amateur de la Costa Atlántica.
Jonás Gutiérrez y su paso por el fútbol
Gutiérrez debutó a inicios de los 2000, cuando Vélez Sarsfield le permitió mostrarse en una de las ligas más competitivas del mundo en aquel momento. Sus grandes cualidades llamaron rápidamente la atención de clubes europeos, motivo por el cual dio el salto al viejo continente.
Su primer destino fue España, donde se incorporó al Mallorca, y luego continuó su trayectoria en Inglaterra, formando parte del Newcastle United, club en el que se consolidó como una pieza clave entre 2008 y 2015.
Durante ese período también representó a Argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010, compartiendo equipo con grandes figuras como Lionel Messi y Javier Mascherano bajo la dirección de Maradona.
Después de varios años en el exterior, regresó a Argentina para jugar en Defensa y Justicia, Independiente, Banfield y Almagro, donde decidió retirarse en 2021, cerrando así una carrera extensa y destacada tanto a nivel nacional como internacional.
Su vida después del retiro
Después de su retiro en 2021, Gutiérrez siguió ligado al fútbol y, hace algunos meses atrás, decidió volver a las canchas con 41 años en la Liga de La Costa, vistiendo la camiseta de Las Toninas. Este es el club de su ciudad natal con el que siempre tuvo un vínculo especial desde muy pequeño.
