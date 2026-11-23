Gimnasia y Esgrima La Plata le gana 1-0 a Newell's en los octavos de final del Torneo Clausura 2026 con un golazo de Ignacio Fernández. Llegó a los 18 minutos del primer tiempo, al cierre de una gran jugada colectiva. En la mitad de la jugada apareció un llamativo taco de Lucas Janson que le dejó la pelota servida al capitán del Lobo que vive uno de los mejores momentos de su carrera desde su regreso.