El golazo de Gimnasia ante Newell's: la jugada colectiva que terminó con la definición de Nacho Fernández
Gimnasia le gana 1-0 a Newell's por los octavos del Clausura con un golazo de Ignacio Fernández a los 18 minutos, tras una gran jugada colectiva.
Gimnasia y Esgrima La Plata le gana 1-0 a Newell's en los octavos de final del Torneo Clausura 2026 con un golazo de Ignacio Fernández. Llegó a los 18 minutos del primer tiempo, al cierre de una gran jugada colectiva. En la mitad de la jugada apareció un llamativo taco de Lucas Janson que le dejó la pelota servida al capitán del Lobo que vive uno de los mejores momentos de su carrera desde su regreso.
Todo empezó con una recuperación de Nacho Miramón, que condujo unos metros y abrió para Agustín Auzmendi. El delantero tiró un centro pasado y Janson, con un taco, dejó la pelota unos metros por delante del punto penal. Ahí llegó Nacho Fernández, que definió con precisión para el 1-0 y desató el festejo en La Plata.
El golazo de Gimnasia ante Newell's: la jugada colectiva que terminó con la definición de Nacho Fernández
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Qué se juega Gimnasia y Esgrima La Plata ante Newell's por el Torneo Clausura 2026
El partido es el anteúltimo de los octavos de final. El ganador se mete en los cuartos de final y espera al vencedor de Boca vs. Independiente Rivadavia, que se juega el miércoles 25 de noviembre a las 21.
Si hay empate en los 90 minutos, se juega un alargue de 30 minutos y, si persiste la igualdad, el clasificado sale por penales. El encuentro lo dirige Nicolás Ramírez y lo transmite TNT Sports. Los cuartos de final están previstos para el fin de semana del 29 de noviembre.
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