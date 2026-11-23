Cuartos de final del Clausura 2026: los cruces confirmados y qué falta para completar el cuadro
River, Independiente y Rosario Central ya tienen rival en los cuartos de final del Clausura 2026, y el último cruce depende de Gimnasia-Newell's y Boca.
Los cuartos de final del Clausura 2026 ya tienen tres llaves confirmadas. Se jugaron seis de los ocho partidos de octavos y quedan dos encuentros para completar el cuadro. River, Independiente, Vélez, Instituto, Rosario Central y Barracas Central ya están entre los ocho mejores. Gimnasia-Newell's y Boca-Independiente Rivadavia definen los dos lugares que faltan.
Los tres cruces confirmados de cuartos de final
River le ganó 3-1 a Lanús y jugará contra Instituto, que eliminó a Huracán con un 2-1. El partido será en Córdoba, porque la Gloria terminó mejor ubicada en la fase de grupos. Vélez igualó 2-2 con Belgrano y avanzó al ganar 3-1 en los penales. Su rival será Independiente, que ganó 2-1 en La Paternal ante Argentinos Juniors con dos goles de Maxi Meza. Se juega en Liniers. Rosario Central venció 3-1 a Gimnasia de Mendoza y recibirá en el Gigante de Arroyito a Barracas Central, que eliminó a Defensa y Justicia con un 1-0.
- Instituto vs. River, en Córdoba.
- Vélez vs. Independiente, en Liniers.
- Rosario Central vs. Barracas Central, en Rosario.
- Cuarto cruce: ganador de Boca-Independiente Rivadavia vs. ganador de Gimnasia-Newell's.
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Los dos partidos que faltan en los octavos del Torneo Clausura
Gimnasia y Esgrima La Plata recibe a Newell's hoy, lunes 23 de noviembre, desde las 17. Lo televisa TNT Sports y el árbitro es Nicolás Ramírez. El cuadro se completa el miércoles 25 de noviembre a las 21, con Boca vs. Independiente Rivadavia en La Bombonera. Dirige Luis Lobo Medina y lo transmite ESPN Premium. Es el primer partido del Xeneize en el torneo local después de ganar la Copa Sudamericana.
Calendario: cuándo se juegan los cuartos, las semis y la final
Los cuartos de final están previstos para el fin de semana del 29 de noviembre. Las semifinales se jugarán entre el 5 y el 6 de diciembre. La final del Clausura 2026 será el sábado 12 de diciembre en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata. Todas las rondas son a partido único. Si hay empate en los 90 minutos, se juega un alargue de 30 minutos, y si sigue la igualdad, el clasificado sale por penales.
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