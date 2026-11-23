Los tres cruces confirmados de cuartos de final

River le ganó 3-1 a Lanús y jugará contra Instituto, que eliminó a Huracán con un 2-1. El partido será en Córdoba, porque la Gloria terminó mejor ubicada en la fase de grupos. Vélez igualó 2-2 con Belgrano y avanzó al ganar 3-1 en los penales. Su rival será Independiente, que ganó 2-1 en La Paternal ante Argentinos Juniors con dos goles de Maxi Meza. Se juega en Liniers. Rosario Central venció 3-1 a Gimnasia de Mendoza y recibirá en el Gigante de Arroyito a Barracas Central, que eliminó a Defensa y Justicia con un 1-0.