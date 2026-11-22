El ganador avanzará a los cuartos de final, donde se enfrentará con el vencedor del cruce entre Boca e Independiente Rivadavia. En caso de empate durante los 90 minutos reglamentarios, se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos, y, si persiste la igualdad, la clasificación se definirá mediante una tanda de penales.