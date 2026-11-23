Los Eucaliptos, que buscaban su primer título, llegaron a la final con un 1-0 en la semifinal y un DT que se hizo viral: Mauricio Del Castillo, el entrenador, es familiar del Kun y rompió en llanto después de la clasificación. En el plantel también está Matías Pérez Acuña, que había hecho un gol para La Crema en la edición 2024. headtopicsESPN La Crema, por su parte, le había ganado 3-1 a GB Sports, el equipo de Gonzalo Bergessio, en la otra semifinal.

El premio de la Copa Potrero 2026

El campeón de la Copa Potrero 2026 recibe 210.000 dólares. La Crema repite así el premio que ya había ganado en 2024, cuando le ganó la final 2-0 a La Ñata. Entre las dos ediciones, el campeón de la segunda fue El Guayo FC, el equipo de Thiago Almada. 365scoresESPN