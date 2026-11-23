La Crema, bicampeón de la Copa Potrero: le ganó por penales a Los Eucaliptos
La Crema igualó 0-0 con Los Eucaliptos, ganó 3-1 en los penales con Héctor Benavidez como único pateador y se consagró bicampeón de la Copa Potrero.
La Crema es otra vez campeón de la Copa Potrero. Hoy, lunes 23 de noviembre, el equipo de Markito Navaja igualó 0-0 con Los Eucaliptos en la final y ganó 3-1 en la definición por penales. Héctor Benavidez convirtió los tres. Así, el equipo que había ganado la primera edición en 2024, se convirtió en el primer bicampeón del torneo organizado por Sergio "Kun" Agüero.
El reglamento de la Copa Potrero establece que cada equipo elige un solo pateador para los tres penales de la tanda. Por La Crema pateó Héctor Benavidez y por Los Eucaliptos, Matías Loaiza.
Benavidez abrió la serie con un gol. Loaiza tiró su primer remate afuera, y Benavidez volvió a convertir para el 2-0. El delantero de Los Eucaliptos descontó en su segundo intento, pero Benavidez no falló en el tercero y le dio el título a su equipo.
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Los dos finalistas ya se habían cruzado en esta edición. En el Grupo D empataron 1-1 y La Crema ganó 3-2 en los penales. En la final volvió a pasar lo mismo: empate en los 40 minutos y victoria de La Crema desde los doce pasos.
Los Eucaliptos, que buscaban su primer título, llegaron a la final con un 1-0 en la semifinal y un DT que se hizo viral: Mauricio Del Castillo, el entrenador, es familiar del Kun y rompió en llanto después de la clasificación. En el plantel también está Matías Pérez Acuña, que había hecho un gol para La Crema en la edición 2024. headtopicsESPN La Crema, por su parte, le había ganado 3-1 a GB Sports, el equipo de Gonzalo Bergessio, en la otra semifinal.
El premio de la Copa Potrero 2026
El campeón de la Copa Potrero 2026 recibe 210.000 dólares. La Crema repite así el premio que ya había ganado en 2024, cuando le ganó la final 2-0 a La Ñata. Entre las dos ediciones, el campeón de la segunda fue El Guayo FC, el equipo de Thiago Almada. 365scoresESPN
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