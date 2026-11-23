La Suprema Corte de Justicia firmó y hay feriado a mitad de semana en Buenos Aires por la Resolución 1553/2026
El feriado alcanza a los partidos de Olavarría y Presidente Perón, además de la localidad de Dennehy, que celebran aniversarios este miércoles 25 de noviembre.
Tras la firma de la Resolución RP-1553-2026 por parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Sergio Gabriel Torres, en concordancia con la Resolución 516/2026 del Ministerio de Gobierno bonaerense, más de 225.000 habitantes de la provincia disfrutarán de un feriado a mitad de semana este miércoles 25 de noviembre.
Qué municipios tienen feriado este miércoles 25 de noviembre en Buenos Aires
De acuerdo con el cronograma oficial de feriados locales vigente para noviembre de 2026, el cese de actividades en el sector público y judicial abarca a dos importantes distritos del interior y del Conurbano bonaerense:
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Olavarría (más de 125.000 habitantes): todo el partido celebra su Aniversario Fundacional, por lo que rige día no laborable para la Administración Pública, el Banco Provincia y dependencias judiciales con asiento en el distrito.
Presidente Perón (más de 100.000 habitantes): el municipio del sur del Gran Buenos Aires también conmemora su Aniversario Fundacional con alcance en todo el partido.
Dennehy (partido de Nueve de Julio): la localidad bonaerense suma además su propio asueto por celebrarse también su Aniversario Fundacional este miércoles 25.
Cómo funciona el feriado y qué otros días no laborables quedan en noviembre
Según lo ratificado por el máximo tribunal provincial, la medida establece distintos alcances según el sector de actividad:
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Sector público, bancos y Justicia: el miércoles 25 de noviembre es día no laborable obligatorio para la Administración Pública provincial y municipal, las sucursales del Banco de la Provincia de Buenos Aires y los organismos del Poder Judicial (que tendrán asueto con suspensión de términos procesales y guardias mínimas).
Comercio e industria: para el sector privado, las actividades industriales y los comercios de ambas jurisdicciones, la jornada reviste carácter de feriado optativo, quedando a criterio de cada empleador la apertura o el otorgamiento del descanso.
Próximos feriados locales del mes: antes de que finalice noviembre, el calendario provincial contempla además jornadas no laborables el viernes 27 de noviembre en Monte Hermoso (fiesta patronal) y en las localidades de El Provincial y French (Nueve de Julio), y el lunes 30 de noviembre en San Andrés de Giles, Miramar (General Alvarado) y Bermúdez (Lincoln).
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