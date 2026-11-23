Sector público, bancos y Justicia: el miércoles 25 de noviembre es día no laborable obligatorio para la Administración Pública provincial y municipal, las sucursales del Banco de la Provincia de Buenos Aires y los organismos del Poder Judicial (que tendrán asueto con suspensión de términos procesales y guardias mínimas).

Comercio e industria: para el sector privado, las actividades industriales y los comercios de ambas jurisdicciones, la jornada reviste carácter de feriado optativo, quedando a criterio de cada empleador la apertura o el otorgamiento del descanso.