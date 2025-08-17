Costas en Uruguay: "Cómo no voy a salir si en la tribuna están mis dos familias, mi mujer y la hinchada"
Durante estos días se generó una polémica sobre lo sucedido con los hinchas de Racing en la cancha de Peñarol y el accionar de la dirigencia que encabeza Diego Milito.
Los hinchas de Racing que estuvieron en la cancha de Peñarol vivieron algo que nunca les había pasado en su historia: un maltrato inexplicable, siendo dejados en las manos de Dios mientras los dirigentes se ambos clubes se hacían los desentendidos, culpando de todo a la policía de Uruguay.
Pero al malestar se le sumó un rumor de que los dirigentes, con Diego Milito a la cabeza, se habían enojado con Gustavo Costas porque el técnico de Racing había salido a la cancha para ver si con su presencia podía solucionar el maltrato que estaban viviendo en la tribuna. Algo que nadie confirmó.
Qué pasó con Gustavo Costas en Uruguay
En la reconstrucción de los hechos que pudo realizar minutouno.com nadie confirmó una pelea dentro del vestuario entre el técnico y los dirigentes, más allá de un llamativo silencio de radio sobre el tema de todos los protagonistas.
Sin embargo, si se produjo un hecho llamativo cuando el manager, o gerente o secretario deportivo Sebastián Saja le pidió a Gustavo Costas que no fuera al campo de juego para ir hacia la tribuna y la respuesta del técnico fue tajante, según confirmaron testigos del hecho.
"Cómo no voy a ir afuera a ver que pasa si en la tribuna están mis dos familias: mi mujer y la hinchada de Racing", le dijo Costas a Saja y se fue a ver si él podía solucionar algo al menos con su presencia y su reclamo a las autoridades presentes en el lugar.
Los rumores de un posible choque o malestar entre el técnico y los dirigentes, al menos hasta ahora, nadie los confirmó ni en off ni en on. "Todos juntos pensando solo en el martes", dice que repite y repite por estas horas el entrenador de la Academia.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario