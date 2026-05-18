Diego Milito tomó una tajante decisión sobre el futuro de Marcos Rojo en Racing
El defensor de 36 años, que no terminó de ganarse al hincha de la Academia, finaliza su convenio el 30 de junio, pero el presidente de la Institución busca extender el acuerdo.
El mercado de pases invernal empieza a moverse con fuerza en el fútbol argentino y Racing busca cerrar sus prioridades de casa de manera urgente. A menos de un mes y medio de que venza el plazo legal de su contrato, la comisión directiva del conjunto de Avellaneda tomó la firme decisión institucional de asegurar la continuidad de Marcos Rojo, transformando el optimismo en gestiones concretas.
El exdefensor de la Selección Argentina se convertirá en agente libre al finalizar la jornada del 30 de junio, lo que le permitiría negociar con el pase en su poder con cualquier club del país o del exterior. Sin embargo, el panorama en el Cilindro está muy lejos de una salida: el futbolista se siente sumamente cómodo en la institución y ya manifestó sus ganas de seguir vistiendo la camiseta albiceleste.
La renovación no es un movimiento azaroso, sino que responde a un pedido exclusivo de Gustavo Costas. El director técnico considera al platense una pieza fundamental dentro de la estructura táctica del equipo, no solo por su jerarquía técnica en la zaga sino también por su peso e influencia dentro del vestuario de la Academia. Para materializar este deseo, el director deportivo Diego Milito tomó las riendas de la negociación. Se espera que en los próximos días arribe al país el representante del jugador, el empresario británico Kristian Bereit. El cónclave en Buenos Aires servirá para pulir los detalles finos del nuevo convenio y estampar la firma que selle la extensión del contrato.
Un punto neurálgico en la mesa de negociación será sostener las bases del acuerdo vigente. Al momento de su polémica y fugaz llegada a Racing tras rescindir su contrato con Boca, la dirigencia de la Academia impuso un esquema contractual por productividad. Esta cláusula ata una parte importante de los ingresos del jugador directamente a su rodaje en cancha, una medida preventiva que se tomó en su momento debido a las recurrentes lesiones musculares que arrastraba de su última etapa en la Ribera. Dado el éxito del formato, la idea de Milito es replicar esa misma ingeniería financiera para el nuevo vínculo.
Los números de Marcos Rojo con la camiseta de Racing
Desde su sorpresivo desembarco en la vereda de enfrente de su clásico rival, el central surgido en Estudiantes de La Plata, con un laureado paso por el Manchester United y el Sporting de Lisboa, ha logrado tener la regularidad que buscaba:
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Partidos oficiales: 18 encuentros disputados.
Minutos en cancha: 1.172 minutos totales de juego.
Disciplina: 3 tarjetas amarillas y 2 expulsiones.
Títulos: Aunque es uno de los líderes futbolísticos del plantel, Rojo todavía mantiene el pagaré de consagrarse campeón en Avellaneda, una cuenta pendiente que buscará saldar en la segunda mitad del año.
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