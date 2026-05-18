Diego Milito tomó una tajante decisión sobre el futuro de Marcos Rojo en Racing

La renovación no es un movimiento azaroso, sino que responde a un pedido exclusivo de Gustavo Costas. El director técnico considera al platense una pieza fundamental dentro de la estructura táctica del equipo, no solo por su jerarquía técnica en la zaga sino también por su peso e influencia dentro del vestuario de la Academia. Para materializar este deseo, el director deportivo Diego Milito tomó las riendas de la negociación. Se espera que en los próximos días arribe al país el representante del jugador, el empresario británico Kristian Bereit. El cónclave en Buenos Aires servirá para pulir los detalles finos del nuevo convenio y estampar la firma que selle la extensión del contrato.