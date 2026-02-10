El hincha de Huracán que agredió a un jugador de San Lorenzo recibirá una durísima sanción
El simpatizante del Globo que intentó golpear a Diego Herazo será castigado con derecho de admisión por 24 meses tras el clásico.
El hincha de Huracán que agredió a Diego Herazo, futbolista de San Lorenzo, en la previa del clásico en el estadio Tomás Adolfo Ducó, fue identificado y recibirá una dura sanción. El Ministerio de Seguridad aplicará el derecho de admisión por 24 meses tras el violento episodio que tuvo lugar en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026.
Según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, el agresor fue identificado gracias a las cámaras de monitoreo del estadio, que permitieron individualizarlo y labrarle un acta en el lugar.
El hombre será sancionado con la máxima pena administrativa y se le aplicará el derecho de admisión por 24 meses, por lo que no podrá ingresar a ningún estadio del país durante ese período. Además, está acusado de infringir los artículos 119 y 120 del Código Contravencional por “incitar al desorden”. La situación no pasó a mayores gracias a la intervención de otros espectadores, que lograron contener al hincha y evitar que el ataque continuara.
En ese mismo momento, otro simpatizante de Huracán escupió a José Devecchi, arquero suplente de San Lorenzo, mientras abandonaba el campo de juego antes del partido. El futbolista reaccionó con asombro y evitó cualquier tipo de confrontación, lo que permitió que el episodio no escalara aún más en violencia.
En lo que respecta a lo deportivo, el equipo dirigido por Diego Martínez se quedó con el clásico gracias al único tanto de Jordy Caicedo y sumo su primera victoria en el campeonato, Por el lado del Cuervo, los de Diego Ayude mostraron una mala imagen y buscarán levantarse en la próxima fecha del torneo cuándo visiten a Unión de Santa Fe.
