El hincha de Huracán que agredió a un jugador de San Lorenzo recibirá una durísima sanción

El hombre será sancionado con la máxima pena administrativa y se le aplicará el derecho de admisión por 24 meses, por lo que no podrá ingresar a ningún estadio del país durante ese período. Además, está acusado de infringir los artículos 119 y 120 del Código Contravencional por “incitar al desorden”. La situación no pasó a mayores gracias a la intervención de otros espectadores, que lograron contener al hincha y evitar que el ataque continuara.