De quién se trata: el futbolista que logró ser una promesa de un gigante europeo
Fue una de las grandes figuras de la Libertadores 2016, lo que le permitió dar el salto al Manchester City. En la actualidad, con 27 años, juega en la segunda división de España. Los detalles en la nota.
Marlos Moreno fue una de las máximas promesas de Colombia gracias a su nivel superlativo en la Copa Libertadores 2016. Su irrupción en Atlético Nacional despertó el interés de varios gigantes del fútbol europeo, aunque fue el Manchester City quien terminó quedándose con los servicios del delantero.
Sin embargo, el atacante nunca logró adaptarse al fútbol europeo ni consolidarse dentro de la estructura del club inglés. Por este motivo, el City decidió darlo a préstamo por diferentes equipos del viejo continente con el objetivo de que gane regularidad y minutos. En la actualidad, con 27 años, Moreno juega en el segunda división de España.
Marlos Moreno y su paso por el fútbol
La carrera de Moreno comenzó en las inferiores de Atlético Nacional, donde llamó la atención por su habilidad y desequilibrio ofensivo. Sus primeros minutos como profesional llegaron en competencias locales ante Águilas Doradas y Jaguares de Córdoba, mientras que su estreno en la liga colombiana se produjo frente a Pasto.
El gran punto de inflexión llegó en 2016. A pesar de su juventud, fue una pieza importante dentro del equipo que conquistó la Copa Libertadores, nivel que despertó el interés de varios clubes europeos. Finalmente, el Manchester City decidió invertir en el atacante colombiano y lo incorporó a su proyecto.
Su explosión también lo llevó rápidamente a la Selección de Colombia. Con apenas 19 años, recibió el respaldo de José Pekerman, quien lo convocó para disputar las Eliminatorias sudamericanas luego de su aparición en el fútbol sudamericano.
Sin embargo, el salto a la élite del deporte no salió como esperaba. Moreno nunca encontró continuidad ni estabilidad en el City, por lo que comenzó una extensa serie de préstamos en distintos países. A lo largo de los años pasó por 11 clubes repartidos en ocho países diferentes.
Su vida en la actualidad
En 2024, ya con 27 años, Marlos Moreno continuó su carrera en el Tenerife de la segunda categoría de España. Este presente marca la compleja adaptación y la fuerte competencia que existe en la élite del fútbol mundial, donde muchos talentos no logran sostener el nivel ni afianzarse en los clubes más importantes de Europa.
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