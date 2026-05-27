De quién se trata: el futbolista que logró ser una promesa de un gigante europeo

Su explosión también lo llevó rápidamente a la Selección de Colombia. Con apenas 19 años, recibió el respaldo de José Pekerman, quien lo convocó para disputar las Eliminatorias sudamericanas luego de su aparición en el fútbol sudamericano.

Sin embargo, el salto a la élite del deporte no salió como esperaba. Moreno nunca encontró continuidad ni estabilidad en el City, por lo que comenzó una extensa serie de préstamos en distintos países. A lo largo de los años pasó por 11 clubes repartidos en ocho países diferentes.

Su vida en la actualidad

En 2024, ya con 27 años, Marlos Moreno continuó su carrera en el Tenerife de la segunda categoría de España. Este presente marca la compleja adaptación y la fuerte competencia que existe en la élite del fútbol mundial, donde muchos talentos no logran sostener el nivel ni afianzarse en los clubes más importantes de Europa.