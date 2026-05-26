Papelón de San Lorenzo: cayó de local ante Recoleta y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

El conjunto de Boedo llegaba con el ánimo templado tras un heroico partido en Brasil frente a Santos. Por la quinta jornada, el Ciclón caía 2-0 en el primer tiempo tras un gol de contra y un tiro libre de Gabigol; sin embargo, en el complemento reaccionó con los tantos de Mathías De Ritis y Rodrigo Auzmendi para rescatar un 2-2 con sabor a victoria.

Con ese resultado, San Lorenzo arribó a esta jornada como el líder del Grupo D con 7 unidades, con muchas posibilidades de seguir en competencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2059442166041112695&partner=&hide_thread=false DE TIRO LIBRE DE SAN LORENZO A GOL DE RECOLETA



Wik puso el 1-0 del equipo paraguayo en el Gasómetro. #Sudamericana pic.twitter.com/nvcX251QOH — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 27, 2026

Las formaciones de San Lorenzo y Recoleta FC por la Copa Sudamericana

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Nahuel Barrios, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

Recoleta FC: Nelson Ferreira; Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Luis Cardozo, Dairon Mosquera; Junior Noguera, Ronal Domínguez, José Antonio Espínola, Wilfrido Báez; Pedro Ríos y Allan Wlk. DT: Jorge González.

Otros datos del partido

Hora: 21:30

TV: DSports

Streaming: DGO

Árbitro: Carlos Ortega (Colombia)

VAR: Leonard Mosquera (Colombia)

Estadio: Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro)