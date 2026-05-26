Papelón de San Lorenzo: cayó de local ante Recoleta y quedó eliminado de la Copa Sudamericana
El "Ciclón" aspiraba a pasar directo a octavos, pero con la derrota y la goleada de Santos, finalizó tercero y afuera de todo.
San Lorenzo fue protagonista de un papelón y una nueva frustración en el Nuevo Gasómetro. Este martes, cayó de local ante Recoleta FC de Paraguay por la sexta y última fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026, y quedó eliminado.
Los dirigidos por Gustavo Álvarez dependía de sí mismos y buscaban sellar la clasificación directa a los octavos de final ante su gente. Es decir, aspiraban a ganarle a un equipo que se presentaba como menor, para terminar primeros en su zona y saltearse los playoffs.
Sin embargo, el gol de Allan Wlk, a los 37 minutos del primer tiempo, fue letal para el conjunto argentino que nunca pudo remontar. Encima, Santos goleó 3-0 en Brasil y dejó al "Ciclón" en el tercer puesto y afuera de todo.
El conjunto de Boedo llegaba con el ánimo templado tras un heroico partido en Brasil frente a Santos. Por la quinta jornada, el Ciclón caía 2-0 en el primer tiempo tras un gol de contra y un tiro libre de Gabigol; sin embargo, en el complemento reaccionó con los tantos de Mathías De Ritis y Rodrigo Auzmendi para rescatar un 2-2 con sabor a victoria.
Con ese resultado, San Lorenzo arribó a esta jornada como el líder del Grupo D con 7 unidades, con muchas posibilidades de seguir en competencia.
Las formaciones de San Lorenzo y Recoleta FC por la Copa Sudamericana
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San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Nahuel Barrios, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.
Recoleta FC: Nelson Ferreira; Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Luis Cardozo, Dairon Mosquera; Junior Noguera, Ronal Domínguez, José Antonio Espínola, Wilfrido Báez; Pedro Ríos y Allan Wlk. DT: Jorge González.
Otros datos del partido
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Hora: 21:30
TV: DSports
Streaming: DGO
Árbitro: Carlos Ortega (Colombia)
VAR: Leonard Mosquera (Colombia)
Estadio: Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro)
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