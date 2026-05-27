Los 26 de Lionel Scaloni: quiénes son los que están en duda para el Mundial 2026

Nicolás Capaldo: El polifuncional del Hamburgo de Alemania se transformó en la gran incógnita táctica. Scaloni lo citó de urgencia para la gira porque sabe que el ex-Boca se reconvirtió en central y lateral derecho. Ante un Nahuel Molina que arrastra algunas cargas musculares y un Gonzalo Montiel con menos rodaje, la versatilidad de Capaldo para tapar baches en la defensa y el medio lo pone como un competidor directo para quedarse con el último pasaje libre.