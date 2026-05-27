Los 26 de Lionel Scaloni: quiénes son los que están en duda para el Mundial 2026
El entrenador de la Selección Argentina define la lista para el Mundial 2026, y todavía quedan varios lugares en dudas.
Con 24 nombres que ya tienen su pasaje prácticamente asegurado en la cabeza de Lionel Scaloni, el búnker albiceleste vive horas de pura tensión: quedan solamente dos lugares disponibles y son varios los futbolistas de peso que se juegan la vida en cada entrenamiento de la gira previa para llegar al Mundial 2026.
A pocos días de que venza el plazo máximo de la FIFA para entregar la nómina oficial, la Selección Argentina ya calienta motores en Estados Unidos de cara a los amistosos frente a Honduras e Islandia.
El tercer arquero: ¿Experiencia europea o el arco de River?
Con Emiliano "Dibu" Martínez y Gerónimo Rulli como fijas absolutas, el último boleto bajo los tres palos es uno de los focos de debate más importantes.
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Juan Musso: El arquero del Atlético de Madrid corre con una luz de ventaja por su rodaje en la élite europea y por haber formado parte de las últimas citaciones.
Santiago Beltrán: La gran aparición del fútbol local. El pibe de River de 21 años deslumbra al cuerpo técnico y, aunque viaja a la gira con cartel de sparring, su nivel lo mantiene en vilo como la gran apuesta de recambio por si Scaloni decide dar el batacazo.
El lateral izquierdo: La vieja guardia contra la proyección
Es la zona defensiva donde más tela hay para cortar. Tras la consolidación de Nicolás Tagliafico, el puesto de relevo genera opiniones divididas en el cuerpo técnico:
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Marcos Acuña: El "Huevo" recuperó terreno en la consideración gracias a su experiencia mundialista y al conocimiento milimétrico del sistema táctico. Sin embargo, su físico es monitoreado día a día.
Valentín Barco: El "Colo" (actualmente en el Estrasburgo de Francia) seduce muchísimo a Scaloni por su proyección y, fundamentalmente, por su versatilidad para mutar al mediocampo si el partido lo pide.
Gabriel Rojas: La figura de Racing viene pidiendo pista de manera silenciosa en el plano local y se mantiene en la prelista como la tercera opción en discordia.
El volante creativo: Jerarquía o la "frescura" juvenil
En la gestación de juego, hay un dilema de perfiles muy marcado para definir al socio ideal de la mesa chica del mediocampo:
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Giovani Lo Celso: El volante del Real Betis es un debilidad histórica de Scaloni. Cada vez que se puso la camiseta de la Selección rindió, pero su última etapa de la temporada en España abre el abanico de opciones.
Franco Mastantuono: El juvenil del Real Madrid tuvo un cierre de temporada europeo brillante y ejerce una presión enorme desde atrás. Si la rompe en las prácticas de Texas y Alabama, tiene serias chances de dar el zarpazo final.
La sorpresa de último momento: El factor Capaldo
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Nicolás Capaldo: El polifuncional del Hamburgo de Alemania se transformó en la gran incógnita táctica. Scaloni lo citó de urgencia para la gira porque sabe que el ex-Boca se reconvirtió en central y lateral derecho. Ante un Nahuel Molina que arrastra algunas cargas musculares y un Gonzalo Montiel con menos rodaje, la versatilidad de Capaldo para tapar baches en la defensa y el medio lo pone como un competidor directo para quedarse con el último pasaje libre.
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