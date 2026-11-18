El importante gesto que tuvo Marcos Senesi con la Selección Argentina de talla baja
El defensor del Tottenham colaboró con el equipo nacional, que viajará a Marruecos para intentar defender el título conseguido en 2023.
La Selección Argentina de talla baja recibió una ayuda fundamental para afrontar su próximo desafío internacional: Marcos Senesi, defensor del Tottenham y exjugador de San Lorenzo, realizó una donación que permitirá al equipo contar con recursos para viajar a Marruecos y disputar el Mundial, con el objetivo de conseguir el bicampeonato.
La participación en el torneo estaba en riesgo debido a las dificultades económicas para cubrir los gastos del traslado. Por ese motivo, los integrantes del plantel habían iniciado una colecta a través de las redes sociales para reunir el dinero necesario. En medio de esa campaña apareció la colaboración del subcampeón del mundo con el seleccionado nacional.
Antes de emprender el viaje, los futbolistas compartieron un video en la cuenta oficial de Instagram del seleccionado para agradecerle al jugador y a su familia por el gesto. “Un saludo especial a toda la familia Senesi, a Marcos, que colaboró con nosotros, que se puso la 10, se puso la camiseta de la igualdad y de la integración. Es un orgullo enorme que un jugador de la Selección haya colaborado con nosotros y haya donado lo que donó para que este sueño se haga realidad”, expresaron.
Marcos Senesi hizo una importante donación para que la Selección Argentina de talla baja
Además, los integrantes del equipo remarcaron el compromiso con el objetivo deportivo y con los valores que representa la institución: “Los vamos a representar de la mejor manera, vamos a buscar traer esa copa a Argentina de nuevo. Pero no nos vamos a olvidar nunca que esto también es un deporte, del amateurismo y del objetivo principal de esta institución, que es luchar por la paz en el mundo de las personas de talla baja”.
El Mundial se disputará entre el 20 y el 30 de noviembre en Rabat, capital de Marruecos. Participarán 16 selecciones, distribuidas en cuatro grupos de cuatro equipos, con una primera fase todos contra todos antes de las instancias eliminatorias.
Argentina integrará el Grupo 3 junto a Brasil, Jordania e Irak. El desafío será defender la corona obtenida en 2023 y sumar otro título a una trayectoria internacional destacada. El seleccionado también conquistó la Copa América en 2022, tras golear 5-0 a Paraguay en la final, y posteriormente se quedó con la Eurocopa disputada en Murcia, donde terminó invicto.
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