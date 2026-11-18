Antes de emprender el viaje, los futbolistas compartieron un video en la cuenta oficial de Instagram del seleccionado para agradecerle al jugador y a su familia por el gesto. “Un saludo especial a toda la familia Senesi, a Marcos, que colaboró con nosotros, que se puso la 10, se puso la camiseta de la igualdad y de la integración. Es un orgullo enorme que un jugador de la Selección haya colaborado con nosotros y haya donado lo que donó para que este sueño se haga realidad”, expresaron.