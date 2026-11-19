El hincha que simuló una conferencia en Football Manager y terminó dando una real en el Everton
Un hombre se hizo viral por el reto de su esposa mientras jugaba al popular videojuego y el club lo invitó a una conferencia real con Tarkowski.
Un hincha del Everton pasó de recibir un reto en su casa a cumplir un sueño en la Premier League. Este fanático inglés de 37 años, padre de dos hijos, se hizo viral por un video en el que simulaba ser el entrenador del equipo en el Football Manager. El club lo vio y lo invitó a dar una conferencia de prensa real, que terminó con una visita sorpresa: el capitán James Tarkowski.
Todo empezó en su habitación. El hincha estaba en plena conferencia de prensa simulada y bromeaba con que hablaba del defensor James Tarkowski, cuando su esposa lo interrumpió indignada. En el clip se escucha cómo le reprocha que, a su edad, esté jugando al Football Manager como si tuviera un plantel. Y le pidió: “Comportate, sos un adulto con dos hijos”.
El hincha que simuló una conferencia en Football Manager y terminó dando una real en el Everton
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El video llegó al Everton, que invitó al hincha a sus instalaciones para que diera una conferencia de prensa de verdad, sentado frente a los micrófonos y con el escudo del club detrás. La sorpresa llegó en medio de la rueda de prensa.
Tarkowski entró a la sala y lo saludó como si fuera el entrenador del equipo. El capitán se sentó a su lado en la mesa de prensa y hablaron entre risas de la repercusión que tuvo el video en el vestuario.
Una foto con el capitán del Everton y la locura en las redes sociales
El cierre, que fue muy bien recibido por todos los hinchas, fue una foto oficial de los dos juntos, el recuerdo de una jornada que empezó con un reto y terminó con el hincha sentado en la mesa de prensa del Everton.
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