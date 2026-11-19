Un hincha del Everton pasó de recibir un reto en su casa a cumplir un sueño en la Premier League. Este fanático inglés de 37 años, padre de dos hijos, se hizo viral por un video en el que simulaba ser el entrenador del equipo en el Football Manager. El club lo vio y lo invitó a dar una conferencia de prensa real, que terminó con una visita sorpresa: el capitán James Tarkowski.