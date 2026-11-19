En aquel momento, la llegada de la bebé alimentó las versiones sobre una posible reconciliación, aunque desde el entorno del jugador aclararon que no habían vuelto a estar juntos y que el embarazo correspondía a una etapa anterior de la relación.

El duro comienzo del embarazo de Rai Araújo

La influencer también contó que atravesó momentos complicados cuando se enteró de que estaba embarazada. En Instagram reconoció que la noticia la tomó por sorpresa y que inicialmente sintió miedo, tristeza y muchas dudas. "Fue un embarazo silencioso", describió al recordar aquella etapa.

Además, compartió una reflexión sobre cómo cambió su vida con la maternidad: "No le tenía tanto miedo al mundo, hasta el día en que Dios me dio a alguien a quien me importa más que a mí misma". Mientras tanto, Souza mantiene un trato cordial con Barcellos. Incluso participó de una celebración para conocer el sexo de la bebé y le dedicó un mensaje afectuoso en redes sociales.

Por ahora, el arquero del Timao no realizó declaraciones públicas sobre el segundo embarazo. Su familia se prepara para recibir a dos niñas que nacerán con pocos meses de diferencia.