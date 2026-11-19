Sorpresa en Brasil: el arquero del Corinthians tendrá dos hijas con distintas mujeres
Hugo Souza quedó envuelto en una historia personal que generó repercusión en el país: será padre con su exprometida y con una influencer.
El arquero de Corinthians, Hugo Souza, atraviesa un momento particular fuera de las canchas. El futbolista brasileño se convertirá en padre de dos niñas con pocos meses de diferencia, fruto de sus vínculos con dos mujeres diferentes: su exprometida, Rauany Barcellos, y la influencer Rai Araújo.
La noticia más reciente fue confirmada por Araújo, quien contó que transita el sexto mes de embarazo y que espera una nena. En declaraciones a la revista Quem, también se refirió al vínculo que mantiene actualmente con el deportista. "Él cumple el papel de padre", aseguró, aunque explicó que nunca buscó que su situación personal adquiriera repercusión pública.
Rai Araújo confirmó que espera una hija de Hugo Souza
Según trascendió en los medios brasileños, ambos se conocieron en 2022, pero dejaron de tener contacto cuando el arquero comenzó otra relación sentimental.
Tiempo después, tras la separación de Souza y Barcellos, volvieron a acercarse. Durante ese período se produjo el embarazo que ahora confirmó la influencer.
Rauany Barcellos también espera una hija del arquero
La otra protagonista de esta historia es Rauany Barcellos, exprometida del futbolista, quien se encuentra transitando el octavo mes de embarazo de Pétala. La noticia había salido a la luz en julio, apenas dos meses después de que la pareja terminara su compromiso.
En aquel momento, la llegada de la bebé alimentó las versiones sobre una posible reconciliación, aunque desde el entorno del jugador aclararon que no habían vuelto a estar juntos y que el embarazo correspondía a una etapa anterior de la relación.
El duro comienzo del embarazo de Rai Araújo
La influencer también contó que atravesó momentos complicados cuando se enteró de que estaba embarazada. En Instagram reconoció que la noticia la tomó por sorpresa y que inicialmente sintió miedo, tristeza y muchas dudas. "Fue un embarazo silencioso", describió al recordar aquella etapa.
Además, compartió una reflexión sobre cómo cambió su vida con la maternidad: "No le tenía tanto miedo al mundo, hasta el día en que Dios me dio a alguien a quien me importa más que a mí misma". Mientras tanto, Souza mantiene un trato cordial con Barcellos. Incluso participó de una celebración para conocer el sexo de la bebé y le dedicó un mensaje afectuoso en redes sociales.
Por ahora, el arquero del Timao no realizó declaraciones públicas sobre el segundo embarazo. Su familia se prepara para recibir a dos niñas que nacerán con pocos meses de diferencia.
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