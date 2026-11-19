Racing vuelve a mirar a Cristian Pavón: el dato que facilitaría su llegada libre
El contrato de Cristian Pavón con Gremio vence a fin de año y Racing lo sigue como opción para el ataque, sin tener que pagar por el pase.
Cristian Pavón volvió a aparecer entre las opciones de Racing para reforzar el ataque. Según Olé, al extremo le gustan desde hace tiempo al presidente Diego Milito y al director deportivo Sebastián Saja. Su contrato con Gremio vence en diciembre de 2026, y eso podría permitirle llegar a Avellaneda con el pase en su poder.
Igual, en la Academia aclaran que no habrá avances concretos con los refuerzos hasta que se defina quién será el próximo entrenador. Si Pavón queda libre, no tendría que hacer un pago grande por el pase. A eso se suma el mal momento deportivo y económico de Gremio, que hoy está en zona de descenso.
La continuidad del DT Renato Portaluppi también depende de que el equipo mantenga la categoría, y en cualquier escenario se esperan varias salidas. No es la primera vez que la Academia lo busca. Ya lo había tenido en carpeta en 2025, pero en ese momento la operación era más difícil porque le quedaba más tiempo de contrato.
El dato que facilitaría la llegada libre de Cristian Pavón a Racing
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El cruce de Cristian Pavón con Renato Gaúcho
El miércoles 18 de noviembre, después de recuperarse de una lesión muscular, Pavón volvió a ser titular como extremo derecho en el empate ante Bahía por el Brasileirão. A los 13 minutos del segundo tiempo lo reemplazaron por Filip Krovinovi, y el argentino salió y encaró al técnico visiblemente enojado. En Porto Alegre jugó de delantero, de extremo y hasta de lateral derecho. Con la llegada de Renato volvió a jugar como extremo, porque el club contrató un marcador de punta.
Los números de Cristian Pavón
Pavón, de 30 años, llegó a Gremio en febrero de 2024 a cambio de US$3.500.000. Estos son sus números en el club:
- 106 partidos oficiales
- 6 goles
- 16 asistencias
Surgió en Talleres de Córdoba y después jugó en Colón, Boca (dos etapas), LA Galaxy y Atlético Mineiro. En el Xeneize tuvo sus mejores años, sobre todo entre 2016 y 2018: en los dos ciclos sumó 169 partidos, 37 goles y 35 asistencias. Con la Selección Argentina estuvo en el Mundial de Rusia 2018 y jugó los cuatro partidos. Entró en el segundo tiempo ante Islandia, Croacia y Nigeria, y fue titular en la derrota 4-3 ante Francia en octavos de final.
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