Los números de Cristian Pavón

Pavón, de 30 años, llegó a Gremio en febrero de 2024 a cambio de US$3.500.000. Estos son sus números en el club:

106 partidos oficiales

6 goles

16 asistencias

Surgió en Talleres de Córdoba y después jugó en Colón, Boca (dos etapas), LA Galaxy y Atlético Mineiro. En el Xeneize tuvo sus mejores años, sobre todo entre 2016 y 2018: en los dos ciclos sumó 169 partidos, 37 goles y 35 asistencias. Con la Selección Argentina estuvo en el Mundial de Rusia 2018 y jugó los cuatro partidos. Entró en el segundo tiempo ante Islandia, Croacia y Nigeria, y fue titular en la derrota 4-3 ante Francia en octavos de final.