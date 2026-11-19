Santiago Ascacibar, titular en la final de la Copa Sudamericana

Según trascendió en las últimas horas y debido al gran nivel que viene demostrando, el volante tendría un lugar en el equipo titular para la final del sábado 21 de noviembre, que se jugará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. En la previa, el experimentado volante también habló del momento del equipo. En diálogo con DSports, aseguró que el plantel tiene “mucha personalidad para jugar partidos importantes”.