El look bostero de Ascacibar para la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro
Santiago Ascacibar se tiñó las trenzas de azul y amarillo antes de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro del sábado 21.
Santiago Ascacibar llega a la final de la Copa Sudamericana con un look nuevo. En la previa del partido ante Atlético Mineiro, el volante de Boca se tiñó de azul y amarillo sus habituales trenzas. Se lo vio así durante la llegada del plantel a Barranquilla, el miércoles 18 de noviembre por la noche.
El mediocampista, de 29 años, quiso llevar los colores del Xeneize también en el pelo. No fue algo de último momento: la idea venía de hace algunos días y la mostró en la antesala del partido más importante del año para Boca.
El propio futbolista contó que ya se lo imaginaba mientras le hacían las trenzas: “Ya la veía ahí con la chica que estábamos haciendo las trenzas”, explicó. La imagen no tardó en hacerse viral entre los hinchas.
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Santiago Ascacibar, titular en la final de la Copa Sudamericana
Según trascendió en las últimas horas y debido al gran nivel que viene demostrando, el volante tendría un lugar en el equipo titular para la final del sábado 21 de noviembre, que se jugará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. En la previa, el experimentado volante también habló del momento del equipo. En diálogo con DSports, aseguró que el plantel tiene “mucha personalidad para jugar partidos importantes”.
Una semana de finales para Boca
El volante llega con buen presente: fue uno de los goleadores del 3-0 a Banfield que metió a Boca en la final de la Copa Argentina 2026. Esa definición será ante Platense, el miércoles 2 de diciembre, así que el Xeneize tiene dos títulos en juego en apenas once días.
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