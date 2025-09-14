El impresionante golazo olímpico de Ángel Di María para Rosario Central ante Boca
El Xeneize comenzó ganando gracias al tanto de Rodrigo Battaglia pero el campeón del mundo demostró toda su jerarquía para igualar el encuentro.
Ángel Di María volvió a brillar con la camiseta de Rosario Central y anotó un golazo olímpico ante Boca para decretar el empate parcial en el Gigante de Arroyito. Fue el cuarto tanto del campeón del mundo desde su regreso al club de sus amores: dos de penal, uno de tiro libre en el clásico ante Newell's y este inolvidable gol que demuestra una vez más toda su jerarquía en momentos complicados y claves.
El tanto del campeón del mundo despertó la ovación de todo el estadio, que volvió a celebrar el nivel del futbolista que decidió regresar para transitar los últimos pasos de su exitosa carrera. Una muestra más de que su vuelta no solo potenció al equipo de Ariel Holan, sino que también le devolvió al fútbol argentino uno de sus máximos ídolos.
El emotivo abrazo entre Ángel Di María y Leandro Paredes antes de Rosario Central vs. Boca
El partido entre Rosario Central y Boca por la octava fecha del Torneo Clausura dejó una imagen especial en la previa: el abrazo entre Ángel Di María y Leandro Paredes, compañeros durante muchos años en la Selección Argentina y con un vínculo de amistad forjado en el PSG y fuera de las canchas.
Ambos futbolistas compartieron vestuario en el Paris Saint-Germain y en la Albiceleste, donde forjaron una amistad que también involucra a sus familias, unidas desde hace años. El reencuentro en el fútbol argentino, donde hoy ambos son figuras destacadas, dejó la postal del afectuoso abrazo antes de que rodara la pelota en el Gigante de Arroyito en uno de los partidos más atrapantes de la jornada sin lugar a dudas.
