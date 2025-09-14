El impresionante golazo olímpico de Ángel Di María para Rosario Central ante Boca

Ángel Di María volvió a brillar con la camiseta de Rosario Central y anotó un golazo olímpico ante Boca para decretar el empate parcial en el Gigante de Arroyito. Fue el cuarto tanto del campeón del mundo desde su regreso al club de sus amores: dos de penal, uno de tiro libre en el clásico ante Newell's y este inolvidable gol que demuestra una vez más toda su jerarquía en momentos complicados y claves.