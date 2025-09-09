La inesperada confesión de Ángel Di María sobre la Selección: "No extraño..."
El crack de Rosario Central habló de su regreso al club, su amistad con Leandro Paredes, el futuro de Lionel Messi y explicó por qué dejó la Albiceleste.
Ángel Di María habló en la previa del partido entre Rosario Central y Boca por la octava fecha del Torneo Clausura 2025 y dejó una frase inesperada sobre la Selección Argentina: aseguró que no la extraña y explicó los motivos de su despedida. Además, se refirió a Lionel Messi, elogió a Lionel Scaloni y contó qué siente por su vuelta al Canalla.
Sobre su vuelta al club de sus amores y el golazo de tiro libre en el clásico rosarino, el futbolista no dudó en responder: “Siempre soñé con volver. Fue como debutar otra vez. Ese gol contra Newell’s me terminó de meter en el corazón de la gente”, expresó en una interesante entrevista con TyC Sports.
Consultado por su salida de la Albiceleste, Fideo sorprendió con su respuesta: “No es que no la extraño. Sentí que era el momento y muchos lo van a entender. Viene una generación nueva: Nico Paz, Garnacho, Thiago. Ellos merecen tener continuidad. Me da una felicidad enorme verlos crecer”.
Sobre el futuro de Lionel Messi, aclaró que aún no piensa en el retiro: “Leo no se retiró todavía. Será el último de Eliminatorias en Argentina, pero le queda un Mundial por delante. Para mí no fue una despedida. Lo hablé con él y lo veo feliz”.
También elogió a Lionel Scaloni y su ciclo como entrenador: “Tendríamos que hacerle un contrato de por vida. Todo lo que logró, todo lo que está haciendo, la cantidad de jugadores que está sacando. Ojalá que se quede muchos años más”.
El reencuentro con Leandro Paredes en el cruce entre Rosario Central y Boca
El partido del domingo entre Central y Boca tendrá un condimento especial: Di María se volverá a cruzar con su amigo y excompañero en la Selección, Leandro Paredes. “Es más que un amigo, lo siento como un hermano. Alguna patadita me va a dar porque le gustan esas cosas, pero quedará en la cancha”, bromeó.
