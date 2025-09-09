La inesperada confesión de Ángel Di María sobre la Selección: "No extraño..."

También elogió a Lionel Scaloni y su ciclo como entrenador: “Tendríamos que hacerle un contrato de por vida. Todo lo que logró, todo lo que está haciendo, la cantidad de jugadores que está sacando. Ojalá que se quede muchos años más”.

El reencuentro con Leandro Paredes en el cruce entre Rosario Central y Boca

El partido del domingo entre Central y Boca tendrá un condimento especial: Di María se volverá a cruzar con su amigo y excompañero en la Selección, Leandro Paredes. “Es más que un amigo, lo siento como un hermano. Alguna patadita me va a dar porque le gustan esas cosas, pero quedará en la cancha”, bromeó.