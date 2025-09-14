Canelo Álvarez perdió su pelea pero Terence Crawford le devolvió sus cinturones: el motivo

“Quería salir con la postura diestra, pero mis entrenadores dijeron que el zurdo lo mataría. Eso fue lo que hicimos esta noche”, explicó. Con esta victoria, Crawford se consagró como nuevo rey de las 168 libras, sumando un triunfo histórico que consolida su lugar entre los mejores del boxeo actual.

Una pelea millonaria que sorprendió a todos los fanáticos del Boxeo

La pelea quedó en la historia no solo por lo deportivo, sino por la magnitud económica del evento. Ambos púgiles aseguraron cifras millonarias, consolidando el combate como uno de los más rentables del boxeo moderno. Según ESPN, el mexicano tenía garantizados más de 100 millones de dólares, cifra que pudo escalar hasta los 150 millones gracias a patrocinadores, derechos de transmisión y bonificaciones. Este combate fue parte del acuerdo con la Riyadh Season, que incluye cuatro peleas por un total cercano a 400 millones de dólares.