Canelo Álvarez perdió su pelea pero Terence Crawford le devolvió sus cinturones: el motivo
El peleador estadounidense derrotó a Canelo por decisión unánime pero le devolvió sus cinturones de campeón supermediano, en un gesto que llamó la atención del mundo del boxeo.
La esperada pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford en Las Vegas terminó con triunfo del estadounidense por decisión unánime. Más allá del resultado, la gran nota de la noche fue el gesto del estadounidense, quien devolvió los cinturones al mexicano como muestra de respeto y reconocimiento a su trayectoria en el boxeo.
Con velocidad, precisión y cambios de guardia, Crawford dominó el combate y se impuso de manera clara en las tarjetas (116-112, 115-113 y 115-113). El estadounidense se convirtió en el nuevo campeón supermediano, dejando a Canelo Álvarez sin sus títulos en la división.
Tras el combate, en la conferencia de prensa, el ganador apareció con los cinturones y se los entregó a Canelo. Lejos de ceder su victoria, explicó que pronto recibirá sus propios títulos oficiales y que la devolución era un gesto tradicional de respeto hacia el excampeón. El acto fue interpretado como una muestra de deportividad y reconocimiento a la trayectoria del tapatío, considerado uno de los mejores libra por libra de la última década.
En la conferencia, Crawford reveló que su entrenador lo convenció de pelear en guardia zurda en lugar de la ortodoxa. Esa decisión resultó clave para neutralizar los ganchos de Álvarez y aprovechar su velocidad y precisión.
“Quería salir con la postura diestra, pero mis entrenadores dijeron que el zurdo lo mataría. Eso fue lo que hicimos esta noche”, explicó. Con esta victoria, Crawford se consagró como nuevo rey de las 168 libras, sumando un triunfo histórico que consolida su lugar entre los mejores del boxeo actual.
Una pelea millonaria que sorprendió a todos los fanáticos del Boxeo
La pelea quedó en la historia no solo por lo deportivo, sino por la magnitud económica del evento. Ambos púgiles aseguraron cifras millonarias, consolidando el combate como uno de los más rentables del boxeo moderno. Según ESPN, el mexicano tenía garantizados más de 100 millones de dólares, cifra que pudo escalar hasta los 150 millones gracias a patrocinadores, derechos de transmisión y bonificaciones. Este combate fue parte del acuerdo con la Riyadh Season, que incluye cuatro peleas por un total cercano a 400 millones de dólares.
