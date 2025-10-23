El jugador clave de Flamengo que se lesionó y se perderá la revancha ante Racing

Pedro sufrió una lesión y se perderá la revancha entre Flamengo y Racing por Copa Libertadores

image

Flamengo, sin su goleador para la revancha en Avellaneda ante Racing

Horas más tarde, el parte médico oficial del club confirmó el diagnóstico: fractura en el antebrazo, que mantendrá al delantero inmovilizado entre 21 y 30 días. La lesión deja al atacante fuera de la revancha del 29 de octubre en el Cilindro de Avellaneda, donde Flamengo intentará sellar el pase a la final de la Copa Libertadores. Sin lugar a dudas que se trata de una baja sensible para un equipo que tiene grandes figuras pero que perderá un atacante de mucha jerarquía.