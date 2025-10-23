El jugador clave de Flamengo que se lesionó y se perderá la revancha ante Racing
El goleador del equipo brasilero se fracturó el antebrazo y estará entre tres y cuatro semanas sin jugar. No podrá estar en la semifinal de vuelta ante la Academia en Avellaneda.
El triunfo por 1-0 de Flamengo ante Racing en Río de Janeiro dejó un sabor amargo para el conjunto brasileño. A los tres minutos del segundo tiempo, Pedro, uno de los jugadores más importantes del equipo, chocó fuerte con Santiago Sosa y cayó con el brazo extendido. Pese a intentar continuar, las molestias lo obligaron a salir a los 71 minutos, reemplazado por Bruno Henrique.
Después del encuentro, el entrenador Filipe Luís confirmó la gravedad del cuadro: “Pedro recibió una patada en el brazo y ahora está siendo examinado en el hospital para evaluar la gravedad de la lesión. Es un jugador que usa mucho el brazo para protegerse y estaba muy incómodo”, explicó el DT en conferencia de prensa.
Pedro sufrió una lesión y se perderá la revancha entre Flamengo y Racing por Copa Libertadores
Flamengo, sin su goleador para la revancha en Avellaneda ante Racing
Horas más tarde, el parte médico oficial del club confirmó el diagnóstico: fractura en el antebrazo, que mantendrá al delantero inmovilizado entre 21 y 30 días. La lesión deja al atacante fuera de la revancha del 29 de octubre en el Cilindro de Avellaneda, donde Flamengo intentará sellar el pase a la final de la Copa Libertadores. Sin lugar a dudas que se trata de una baja sensible para un equipo que tiene grandes figuras pero que perderá un atacante de mucha jerarquía.
Pedro, que suma 15 goles en 37 partidos en 2025, fue una pieza fundamental en el recorrido del Mengao en el certamen continental. Su ausencia representa un golpe sensible para el equipo, que deberá rearmar su ataque en un momento clave de la temporada, con compromisos decisivos tanto en el torneo local como en el plano internacional dónde buscará nuevamente llegar a una final de la competencia más importante a nivel clubes de Sudamerica.
