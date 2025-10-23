Entre Jorge Carrascal y Marcos Rojo: así fue el 1-0 de Flamengo sobre Racing

A los 87 minutos, Bruno Henrique tuvo una chance clarísima frente a Cambeses, quien respondió con una atajada formidable. Sin embargo, el rebote cayó en los pies de Jorge Carrascal, que sacó un remate desde el borde del área. La pelota se desvió en Marcos Rojo y descolocó al arquero académico, sellando el 1-0 definitivo para el local.