Entre Jorge Carrascal y Marcos Rojo: así fue el 1-0 de Flamengo sobre Racing
En el Maracaná, el equipo brasilero se impus sobre el final del encuentro. La revancha será el miércoles en Avellaneda, por un lugar en la final de la Copa Libertadores.
Racing cayó 1-0 ante Flamengo en el Maracaná por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El conjunto brasileño encontró la ventaja a los 87 minutos con un disparo de Jorge Carrascal que se desvió en Marcos Rojo, descolocando al arquero Facundo Cambeses. La revancha será el próximo miércoles en Avellaneda.
El equipo de Filipe Luis dominó los tramos decisivos del encuentro y consiguió un triunfo valioso ante un Racing que resistió gran parte del partido con orden y solidez.
A los 87 minutos, Bruno Henrique tuvo una chance clarísima frente a Cambeses, quien respondió con una atajada formidable. Sin embargo, el rebote cayó en los pies de Jorge Carrascal, que sacó un remate desde el borde del área. La pelota se desvió en Marcos Rojo y descolocó al arquero académico, sellando el 1-0 definitivo para el local.
Con este resultado, Flamengo llegará con una mínima ventaja a la revancha que se disputará el miércoles próximo en el Cilindro de Avellaneda, donde se definirá al primer finalista del torneo continental. Racing, dirigido por Gustavo Costas, buscará revertir la serie ante su gente y soñar con una nueva final de Copa Libertadores después de casi seis décadas.
El colombiano ex River fue una de las grandes figuras de la noche en Río de Janeiro. Con cuatro pases claves y una ocasión de gol creada, entre otras estadísticas; por momentos resultó incontrolable para la "Academia".
Formaciones de Flamengo vs. Racing por las semifinales de la Copa Libertadores
Flamengo: Agustín Rossi, Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortíz o Danilo, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro y Samuel Lino. DT: Filipe Luís.
Racing: Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
